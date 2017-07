Mektić: Ugovor o Transportnoj zajednici srušio je Čović u dogovoru s Dodikom

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je HDZ BiH oborio ugovor o Transportnoj zajednici, a sve na osnovu sporazuma lidera te stranke Dragana Čovića sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Mektić je kazao danas novinarima u Sarajevu da je on glasao za pristupanje Transportnoj zajednici.

Sporazum, o kojem govori Mektić, postignut je na sastanku Čovića i Dodika u Mostaru. Tom prilikom njih dvojica, kako je istakao ministar bezbjednosti, nisu razgovarali ni o jednoj temi koja bi doprinijela ekonosmkom napretku zemlje i koja bi omogla a se mladi ljudi zadrže u BiH.

- Njih dvojica su se dogovorili da HDZ BiH brani navodne srpske interese u Savjetu ministara, a ustvari da brane interese Milorada Dodika. Na osnovu tog sporazuma su članovi HDZ-a u Savjetu ministara i glasali protiv pristupanja BiH Transportnoj zajednici, zbog čega smo izgubili donacije u iznosu od 50 miliona evra. Na tom sastanku su govorili i o imenovanju čelnih ljudi Obavještajno sigurnosne agencije. Kako mogu oni o tome raspravljati? Valjda je direktor OSA-e onaj koji bi trebao predložiti ljude za rukovodeća mjesta, jer on najbolje poznaje kako ko radi - istakao je Mektić.

Napominje kako se OSA nepravedno optužuje za prisluškivanja zvaničnika.

- OSA zapravo radi na otkrivanju kriminala i njima upravo to smeta, jer će mnoge stvari iz istraga koje se vode izaći na vidjelo i otkriće se različita djela kriminla i korupcije - dodao je Mektić.

Podsjeto je i da su Dodik i Čović govorili o izmjenama Izbornog zakona i Ustava BiH.

- Čović tvrdi da će on promijeniti Ustav. Kako on to misli izvesti? Hajde da baš i to vidimo. Zna se kako se mijenja Ustav u Parlamentu. On može tako nešto tvrditi jedino ako će donijeti oktroisani, odnsono nametnuti Ustav. Ne znam baš da Čović ima političke snage da nametne novi Ustav - naglasio je ministar bezbjednosti.

Ministar je pozvao Bošnjake i Srbe na pomirenje i izgradnju države BiH iz koje mladi neće odlaziti.

Takođe, ispričao je da je glavni i odgovorni urednik RTRS-a Siniša Mihajlović davao novac za kompromitaciju SDS-a i Mektića.

-Izvjesni Boris Grujić juče je rekao da je bio prisutan kada je Mihajlović davao pare, 70.000 evra, Goranu Suvari da kompromituje SDS, a posebno mene - kazao je ministar sigurnosti BiH, te dodao da je Mihajlović čak putovao u Srbiju, u Novi Sad, kako bi sa Suvarom dogovorio njegovu kompromitaciju.

- Zar je to istraživačko novinarstvo kada se glavni i odgovorni urednik takozvanog javnog servisa dogovara sa osobom sa Interpolove potjernice koja je osuđena za pljačku, kako bi kompromitovao ministra - istakao je Mektić.

V.d. glavnu tužiteljicu Tužilaštva BiH Gordanu Tadić optužio je da "vodi rat" kako bi bila imenovana na ovu funkciju. Zbog toga je, kaže ministar, otvorila istragu protiv glavne kantonalne tužiteljice KS Dalide Burzić, a sve na osnovu teksta na jednom portalu.

Uskoro opširnije...

(Faktor)