Mektić kaže da ne poznaje Dukmenića, ovaj tvrdi da su prijatelji

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić tvrdi da ne poznaje muslimanskog komandanta i tjelohranitelja porodice Izetbegović - Zejdu Dukmenića i da se s njim u fitnes centru "Terme" na Ilidži, kako kaže, slučajno fotografisao, dok Dukmenić kaže da su prijatelji, prenosi "Glas Srpske".

"To je fotografisano u fitnes centru 'Terme' na Ilidži u koji idem deset godina. To nije njegov fitnes klub, a kamoli da mi je on trener. Baš mi nije djelovao kao sposoban, debeo je i nezgrapan. Tog čovjeka sam vidio taj dan prvi i zadnji put. Prišao mi je i pitao možemo li se fotografisati", tvrdi Mektić.

List navodi da je Dukmenić tokom rata bio i komandant kampa za obuku u Dobrinju kod Visokog za koji postoje tvrdnje da su u njemu obučavani islamski teroristi.

Isti izvor dodaje da Mektić redovno odlazi u fitnes centar u ilidžanskom hotelu "Terme", a pojedini mediji tvrde da je Dukmenić, koji je vlasnik i glavni instruktor u tekvondo akademiji, njegov lični trener.

Dukmenić je izjavio da je prijatelj sa Mektićem, te da ga smatra otvorenom i iskrenom osobom.

"S Mektićem sam se fotografisao mojim mobilnim telefonom u mom fitnes centru, odakle se i poznajemo. Nemamo nikakve poslovne aranžmane, osim toga što smo dugogodišnji sportisti", rekao je Dukmenić, prenosi "Glas Srpske".

On je dodao da "Mektića vidi kao vrijednog čovjeka koji želi dobrobit BiH i koji se bori protiv društvenih anomalija poput kriminala".

Dukmenić je odbacio tvrdnje da je povezan sa ratnim zločinima, ističući da bi neko za 20 godina pokrenuo istragu protiv njega da su te tvrdnje tačne.

"U toku rata sam bio na komandnim pozicijama, ali je sve transparentno. Tekstovi protiv mene su objavljeni kada sam bio projekt menadžer firme koja gradi mini - hidrocentrale", rekao je Dukmenić i potvrdio da mu je ranije bilo ime Željko i da je na islam prešao 1990. godine.

"Glas Srpske" podsjeća da iako postoje dokazi da su pripadnici "Crnih labudova" tokom rata izvršili brojne ratne zločine nad srpskim i hrvatskim civilima, skoro niko od njih nije odgovarao zato što je ta jedinica imala poseban status u okviru takozvane Armije BiH i direktno podređena tadašnjem predsjedniku SDA Aliji Izetbegoviću, kao i zbog poznate opstrukcije i selektivnosti u radu pravosudnih organa.

Dukmenić je bio tjelohranitelj Alije Izetbegovića, a i danas je tjelohranitelj porodice Izetbegović.

Mediji u Srbiji izvještavali su da je napad na tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 11. jula 2015. godine u Potočarima organizovalo udruženje boraca "Crbi labudovi" uz podršku i pomoć struktura u BiH.