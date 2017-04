Mektić poručio Košarcu: Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada!

ISTOČNO NOVO SARAJEVO - Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH rekao je za "Nezavisne novine", da nema nikakakve veze sa kamenovanjem mercedesa poslanika SNSD-a Staše Košarca, ali da je Košarac upravo od svih političara u BiH najviše pozivao na linč.

"Ako je iko svojim govorom provocirao na javni linč pojedinaca pa ako hoćete i mene lično onda je to upravo on. Spominjajući Halal, govoreći da smo 'Bakirovi', i sada kada se to dogodilo njemu on kuka i traži neku privatnost. Nema on na žalost privatnost kao što nemam ni ja. Javne smo ličnosti. Sami smo birali ovo i sve naše ima da bude podložno javnosti", rekao je Mektić i dodao da se Košarcu dogodilo ono iz narodne izreke "ko drugome jamu kopa sam u nju upada".

"Ja koliko sam čuo da se tu radi o nekim privatnim računima, zna on sa kim i kakvim je krčmio, ja sa tim nemam nikakve veze", istakao je Mektić.

Mercedes Staše Košarca, šefa Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, kamenovan je na parkingu u Karađorđevoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Košarac je rekao da nema neprijatelja, osim političkih protivnika, te da napad doživljava kao napad na sve normalne građane Istočnog Sarajeva koji svoje automobile parkiraju ispred stana ili kuće.

"Politički neistomišljenici upravo zbog ovakvih dešavanja bi morali da vode računa da prilikom obraćanja javnosti, ne bi trebalo da spominju nečiji privatni život i porodicu. Još nisam zaboravio posljednju izjavu Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, koji je pominjao moju porodicu i upravo ovaj automobil", kazao je Košarac.

Košarac je naveo da od policije očekuje da pronađe počinioce i naredbodavce ovog nedjela i tako pokaže građanima Istočnog Sarajeva da danas, za razliku od nekih ranijih vremena, mogu da žive bezbjedno i u miru.

"Po naređenju dežurnog tužioca izvršen je uviđaj tokom kojeg su konstatovana oštećenja prednjeg vjetrobranskog stakla u vidu ogrebotina, kao i vrata i krova vozila u vidu udubljenja nastalih, najvjerovatnije, upotrebom tvrdog predmeta", rekla je Danka Tešić, portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.

Dodala je da su na licu mjesta pronađena dva kamena i dio cigle koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog djela.