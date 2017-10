Mesić: Kada bi Srpska pokušala da se otcijepi, odmah bi presjekao koridor

SARAJEVO - Kada bi Republika Srpska pokušala da se otcijepi trebalo bi odmah presjeći koridor, smatra nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.

"Kada bi neko otcijepio dio BiH, da se ja pitam, presjekao bih koridor i to bi bilo za par sati gotovo", kaže Mesić.

Komentarišući nedavnu izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vjeruje da će doći do otcjepljenja Srpske od BiH i da mu niko ne može zabraniti da vjeruje, da mašta, da ima ideal, Mesić je za FTV rekao da je Dodik dolaskom na vlast promijenio svoj prvac djelovanja.

"Mislim da on (Dodik) iskreno vjeruje da se BiH može podijeliti i da u tome smislu on sve i preduzima. Međutim, njega će vrijeme razuvjeriti kao i mnoge druge. BiH je nedjeljiva i na ovom prostoru ta arhitektura je do kraja završena, prema tome svako onaj ko troši energiju i sredstva na neostvarive ciljeve čini gluposti", mišljenja je Mesić, prenosi sarajevski portal "Vijesti".

Na pitanje gdje je u svemu tome međunarodna zajednica, Mesić kaže da je međunarodnim obavezama preuzet opstanak BiH, te da je Hrvatska potpisnica sporazuma, dakle ugovora kojim preuzima određene obaveze, a obaveza je opstanak cjelovite BiH.

"Svako onaj ko bi razbijao BiH morao bi da doživi određenu akciju onih koji garantuju njen opstanak, a u svakom slučaju to je i Hrvatska", dodao je Mesić.

Isti izvor podsjeća da je Mesić, svojevremeno pred kraj svog mandata, rekao da bi u slučaju da dođe do otcjepljenja Republike Srpske trebalo da reaguje NATO.