Mićić: U RS se ne smije desiti makedonski scenario

BIJELJINA - Potpredsjednik SDS-a Mićo Mićić ocijenio je danas da je kriza u Republici Srpskoj ušla u "veoma rizičnu fazu", kojoj se ne nazire kraj, i poručio da rješenja treba tražiti u dijalogu, nikako u sukobima, a da se vlast dobija i gubi samo na izborima.

"Jeste teško doći do dijaloga, ali najgora varijanta je da dođe do sukoba. Ne smijemo doći do dešavanja poput onih u Makedoniji i bolje je da smijenimo sve nas političare i da dođu drugi koji mogu pričati u interesu naroda", rekao je Mićić na konferenciji za novinare u prostorijama Gradskog odbora SDS-a Bijeljina.

On kaže da je narodu u Republici Srpskoj previše ratova i svađa, da se teško živi i opstaje, te da političari umjesto priče o podjelama i foteljama treba da ozbiljno i zajednički rade na stabilnosti i ekonomskom jačanju Srpske.

"Generalno, ovako ne treba i ne može, ni u jednoj varijanti ne treba doći do sukoba, a ciljevi se moraju znati i potrebe građana se moraju poštati ako želimo uopšte da vršimo vlast, a ne samo da mislimo o tome da ostanemo na vlasti", istakao je Mićić.

Komentarišući verbalni sukob između ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača i lidera SDS-a Vukote Govedarice, Mićić je rekao da će SDS poštovati Lukača koliko i on bude poštovao njih i njihove rukovodioce.

"Poštujem institucije Republike Srpske, ministra Lukača i njegovo učešće u ratu, a hoću da i on poštuje moje učešće u ratu i naše stavove", zaključio je Mićić.

On je naglasio da stalno optuživanje SDS-a da ruši poredak i Republiku Srpsku "u najmanju ruku nije korektno", dodavši da je SDS stvorio Srpsku i da nikada neće biti protiv Republike Srpske, što nije ni sada.

"Narod je taj koji će da kaže ko treba dalje da vlada, vlast se dobija i gubi samo na izborima i treba biti ozbiljan političar i čovjek i izaći iz krize na normalan način, u interesu građana", zaključio je potpredsjednik SDS-a.

Na konferenciji za novinare u sjedištu Gradskog odbora SDS u Bijeljini potpredsjednik stranke Kostadin Vasić vrlo je oštro kritikovao rad ministra Lukača, ali je odbacio sukobe kao rješenje krize.