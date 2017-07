Milimir Govedarica novi pravobranilac Republike Srpske, opozicija negoduje

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Milimira Govedaricu za novog glavnog pravobranioca Republike Srpske.

Za njegovog zamjenika u naredne četiri godine izabran je Borislav Јeličić. Prijedlog zamjenika izazvao je burno negodovanje opozicije, koja je tvrdila da je Јeličić umiješan u afere, za koje je optužen uhapšeni bivši zamjenik Mirko Stojčinović.

Milanko Mihajilica čak je pročitao dopis pokojne Danijele Novaković ministru pravde Antonu Kasipoviću.

"Da bi ona odgovorila ministru Kasipoviću 29. januara 2016.godine, dopisom u kojem ona traži od Tužilaštva, između ostalog, da se saslušaju Mirko Stojčinović koji je uhapšen, u pritvoru je, ali obavezno i Borislav Jeličić kojeg vi, gospodo, iz komisije predlažete. Ne znam da li je pod istragom Jeličić, jer je logično ako je Stojčinović, a ovaj mu bio pomoćnik", rekao je Milanko Mihajilica, poslanik SRS RS u NSRS.

"Govorim o ovom gospodinu Borislavu Jeličiću, koji radi u Pravobranilaštvu. Vi znate da je on učestvovao u ovom predmetu propuštanja žalbe oko zemljišta grada Banjaluka, da li vi to znate? Je li on ovo, ljudi, nagrađen za ovu vrstu priče što je radio? Desna ruka Stojčinovića”, rekao je Adam Šukalo, poslanik Napredne Srpske u NSRS.

Atmosferu je dodatno podgrijalo obraćanje Nedeljka Milakovića, poslanika SP, koji je rekao je da je postignut dogovor da se raspiše novi konkurs, a imenovanje ostavi za septembar.

"Ovog puta dogovorili smo kompromisno rješenje. Tražimo od kluba poslanika ili uvaženog ministra Kasipovića da samo kratko, u jednoj rečenici, kaže da li ćemo ovo što smo dogovorili realizovati u narednom periodu. Tako da ćemo mi, ako dobijemo vaše obećanje, ako to bude rješeno, dati podršku izboru pravobranioca i zamjenika", rekao je Nedeljko Milaković, poslanik Socijalističke partije u NSRS.

Ministar Kasipović odgvorio je da ne poznaje kandidata za zamjenika pravobranioca, kao da ni sa jednim nije imao lične kontakte. Poručio je da nije njegov zadatak da okrivljuje, brani, ni osuđuje bilo koga.

"Nisam sa predstavnicima SP razgovarao o glasanju. To nije kompetencija Ministarstva pravde, o tome se opredjeljuju narodni poslanici. Razgovarali smo o kadrovskom planu Pravobranilaštva RS i potrebi da se taj plan u potpunosti realizuje. To je bio razgovor i to će biti realizovano. Da li se protiv nekoga vodi istraga, ja to ne znam, ja se za to ne zanimam. Posao Ministarstva pravde jeste bio da u skladu sa pozitivnim propisima raspiše konkurs, provede proceduru, predloži Narodnoj skupštini i da Narodna skupština glasa", rekao je Anton Kasipović, ministar pravde RS.

Iako su poslanici opozicije tražili da se ta tačka povuče s dnevnog reda, to se nije desilo, pa je priča o Pravobranilaštvu RS ipak dobila epilog prije ljetnje pauze.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da u trenutku predlaganja pravobranioca i zamjenika nije postojala nijedna procesna prepreka da oni ne budu predloženi. Naveo je da je resorno ministarstvo radilo posao u skladu sa zakonom.

(ATV)