Ministarstvo optimistično, ministar pesimističan

BANJALUKA, STRAZBUR - BiH je ostvarila značajan napredak u provođenju Akcionog plana za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH nakon sastanka u Strazburu sa predstavnicima međudržavnog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

"Konstatovan je značajan napredak u provođenju Akcionog plana, koji je BiH ostvarila od sastanka održanog u januaru 2017. godine. Posebno je prepoznata i pozdravljena politička opredijeljenost BiH da provede preuzete obaveze", navedeno je u saopštenju, uz napomenu da su bh. delegaciju činili Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, i Josip Grubeša, ministar pravde BiH.

Dodali su da su, da bi Akcioni plan bio potpuno proveden, preostala još tri zakonska akta, koji se trenutno nalaze u parlamentarnoj proceduri.

"Usvajanje ovih zakona kod nadležnih parlamenata se očekuje tokom juna 2017. godine, od čega zavisi i termin terenske posjete delegacije FATF-a BiH, kao prvi korak u procesu skidanja BiH sa trenutne svijetlosive liste", navedeno je.

Uprkos tome što je iz Ministarstva bezbjednosti BiH stiglo ovako optimistično saopštenje, sam ministar Mektić ima nešto drugačije viđenje problema sa skidanjem sa sive liste.

"Mislim da do februara naredne godine nećemo biti skinuti sa sive liste, jer nismo ispunili Akcioni plan i ljudi nam više ne vjeruju. RS nije usvojila novi Krivični zakon, FBiH izmjene i dopune Krivičnog zakona, a Brčko distrikt izmjene Zakona o vrijednosnim papirima, samo je državni nivo završio svoj posao. A ljudi više neće da nam tolerišu kašnjenje nijedan odsto", rekao je Mektić. Dodao je da za takvo stanje krivi neodgovornu politiku entitetskih vlasti, kao i Vlade Brčko distrikta.

"Podsjećam da smo mi sami 2015. donijeli Akcioni plan koji je trebalo da usvojimo do kraja 2016. godine, ali to nismo uradili. Dakle, obavezali smo se da ćemo to uraditi, ali smo ljude slagali, nećemo dobiti preporuku za skidanje sa sive liste, a bez toga nema ni P od priče o kandidatskom statusu", rekao je Mektić.

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, rekla je juče da podržava svako skidanje sa crnih ili sivih lista, pa tako i odluku o tome da i BiH bude skinuta sa sive liste evropskih institucija. Dodala je da je svaki nivo vlasti imao određene zadatke koje je morao sprovesti na tom putu ispunjavanja uslova.

"Vlada RS se u skladu s tim ponašala i mijenjala određene propise, te uspostavljala procedure koje bi upravo rezultirale time", dodala je Cvijanovićeva.