Mladen Bosić podnio prijavu protiv Dušanke Majkić

SARAJEVO - Mladen Bosić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kazao je da je podnio prijavu protiv Dušanke Majkić "koja je u udarnom terminu RTRS-a izgovorila notornu laž usmejrenu protiv njegove ličnosti".

"Bio sam zaista šokiran kada sam neki dan na RTRS-u u emisiji 'Aspekt' slušao izjavu koleginice Dušanke Majkić da sam poslije pada Zakona o akcizama sav usplahiren i sretan strčao u restoran i rekao; 'Dobro je pale su akcize neće biti penzija i plata', rekao je Bosić.

On je demantovao da je to uradio, i dodao da Majkićeva ovako sije mržnju.

"Takvim bezočnim lažima, vođenjem politike, koju utemeljuje, ne samo Dušanka Majkić, nego i mnogo drugih političara koji su aktivni i u entitetima, i na nivou države BIH, dovodimo čitavu političku situaciju u besmisao, jer to je notorna laž zato što ja to nikada ne bih ni pomislio, a ne izgovorio da je dobro da penzioneri ne dobiju penziju. Očito se radi o huškanju, o sijanju mržnje, o bezočnom blaćenju i nije to očito jedini primjer, ovakav nastup imao je i Milorad Dodik, predsjednik RS. Riječi koje je izgovorio juče jasno govori da se radi o političkoj strategiji blaćenja, napadanja i dizanja tenzija i pojačavanja mržnje", dodao je Bosić, a potom dodao:

"Nažalost, čuo sam juče da je i gospodin Rakulj, koji je predsjednik Udruženja penzionera, rekao kako je dobro da će biti povećane penzije u RS za tri odsto u avgustu mjesecu, a bile bi i ranije povećane da su predstavnici RS na nivou BIH radili svoj posao. Kolu laži nema kraja i nisam imao drugog načina da se borim protiv toga i da reagujem, nego da podnesem prijavu Komisiji za kodeks u Parlamentu BiH za koju je nadležna Komisija za ljudska prava i izbjeglice sa ciljem da razobličim način na koji se vodi politika", zaključio je zamjenik Predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH.