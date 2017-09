Moguće promjene na čelu Predstavničkog doma parlamenta BiH

SARAJEVO - Opozicija će u predstojećoj sedmici razgovarati da na narednoj sjednici Predstavničkog doma BiH kao tačka dnevnog reda bude uvrštena rasprava o radu Kolegija ovog doma, tačnije njegova smjena.

Naime, kako je "Nezavisnim" potvrdio Damir Bećirović, šef Kluba poslanika DF-a, poslanici treba da razmotre mogućnost smjene, s obzirom na to da se u posljednje vrijeme od strane Kolegija sve češće krši Poslovnik, te da se sjednice nemušto vode. Naglasio je da je to posebno vidljivo na posljednje dvije sjednice koje vodi Borjana Krišto (HDZ BiH), predsjedavajuća Doma.

"Borjana Krišto nema kapaciteta da vodi Dom. Poslovnik se konstantno krši. Mislim da ćemo tražiti smjenu Kolegija i sekretara Doma", rekao je on.

Krišto kaže da ne razmišlja o tome hoće li i dalje biti član Kolegija.

"To u ovim uslovima i nije čast", kaže ona i ističe da će se ona uvijek ponašati po zakonu i Poslovniku.

"U srijedu je Poslovnik konstantno kršen. Vidjeli ste da sam pokušavala voditi sjednicu i upozoriti na kršenje Poslovnika, ali očigledno je da se većina poslanika nije obazirala na to", kazala je Krišto.

Šefik Džaferović (SDA), njen zamjenik, kaže da Dom može da pokrene smjenu Kolegija i da ga smijeni po Poslovniku.

"Ali onda treba da preuzmu odgovornost za ono što će se dešavati i za haos koji bi izazvali", upozorava Džaferović.

Drugi zamjenik Borjane Krišto Mladen Bosić (SDS) vjeruje da zajednički Kolegij neće ući u kršenje Poslovnika.

Mirsad Mešić, šef Kluba SDP-a, istakao je da je evidentno da Kolegij ima problema sa vođenjem sjednica, te da je to u srijedu dovelo do niza problema na relaciji poslanici - Kolegij.

"Kolegij nastavlja iz sjednice u sjednicu da krši Poslovnik. SDP je svakako spreman, ukoliko postoji neka druga većina, da podrži smjenu i Kolegija, ali i Vijeća ministara BiH", kazao je Mešić.

Lazar Prodanović, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a, ističe da se ova stranka od samog početka protivi svim odlukama Kolegija, kao i izvršne vlasti na nivou BiH.

"Vidjećemo kakav će stav zauzeti Klub kad dođe do toga, ali sigurno je da će ostati kod svog stava da Kolegij nema povjerenje, kao ni Vijeće ministara", rekao je on.

Njegov kolega iz SDS-a Borislav Bojić smatra da onaj ko misli da treba da mijenja Kolegij neka pokrene proceduru.

"Neka smjenjuju. Znaju kako se to radi. Mi nećemo. Ne pada nam na pamet da mijenjamo Mladena Bosića", rekao je on.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković ističe da opozicija ima mogućnost da smijeni Kolegij i da je za to dovoljno da neko pokrene inicijativu i da Dom glasa. Međutim, mišljenja je da to ništa ne bi promijenilo, te da Kolegij i nema neku veliku ulogu u funkcionisanju parlamenta, posebno što poslanici u posljednje vrijeme glasaju o nekim prijedlozima iako im Kolegij tumači Poslovnik i kaže da to nije u skladu sa Poslovnikom.

"Opozicija to radi zbog nemogućnosti da smijeni Vijeće ministara BiH. Govorio sam i prije, a i sad kažem da nema potrebe da se stvara još veća kriza na nivou vlasti u BiH, a ovo bi, sigurno, proizvelo dodatnu krizu. Bilo bi dobro da ovu godinu dana do izbora iskoristimo da ispunimo bar one najvažnije ciljeve na putu ka EU. To bi valjalo i opoziciji koja namjerava da preuzme vlast na narednim izborima", poručuje Novaković.

Mirsad Đonlagić, šef Kluba poslanika SBB-a, nije želio da komentariše tu inicijativu jer nije upoznat s njom.*