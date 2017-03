Munira Subašić: Ponovo ćemo tužiti Srbiju i Srpsku

SARAJEVO - Predsjednica Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić rekla je će ovo udruženje ponovo podnijeti tužbu protiv Republike Srpske i Srbije.

"Želim da se zahvalim timu koji je radio zajedno sa Bakirom Izetbegovićem, Šeferom, Softićem. Oni su to morali raditi, žrtve su to tražile. Sada kad smo došli do kraja, sada imamo veliki tim ljudi koji su nam se javili iz svijeta, koji će nam pomoći da tužimo Srbiju i Republiku Srpsku. Mi ćemo ih tužiti, mi to imamo pravo", izjavila je Subašićeva na konferenciji za novinare.

Ona dodaje da je Udruženje dobilo pozive od "važnih i dobrih ljudi koji su ponudili besplatnu pomoć".

"Tražit ćemo svoja prava, pravdu. Postoje važni i dobri ljudi iz svijeta koji su nas zvali više puta i kazali da će besplatno da vode naš spor. Nikada nije kasno, zločin ne zastarjeva. Bićemo uporni i doći ćemo do pravde", dodala je Subašićeva.

Ona dalje kaže da je ovo Udruženje spremno da vodi spor sa Srbijom i Republikom Srpskom "ako treba i 50 godina".

"Ako 13 godina tužimo Holandiju - Srbiju i Republiku Srpsku možemo 50", zaključila je ona.