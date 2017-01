Mur: BiH su nepotrebni bilo kakvi referendumi

SARAJEVO - Šef Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u BiH Džonatan Mur kritikovao je političke odluke koje su, kako je naglasio, dovele do porasta tenzija.

Referendum o Danu Republike Srpske (RS) je ocijenio "znakom slabosti pojedinih političara", a neizvršavanja odluka Ustavnog suda BiH "političkom nezrelošću koja se na putu ka EU neće tolerisati".

"Šta je na kraju krajeva znači referendum? Može da se kaže demokratski mehanizam, ali, takođe je svima jasno da se referendum može zloupotrijebiti u okviru demokratskog mehanizma, ali ipak praviti izborni trik, neku provokaciju. Imamo izbore u demokratskom društvu da izaberemo svoje predstavnika. Oni izabrani političari onda imaju odgovornost da odluče u naše ime i ne samo prijetiti referendumom. Referendum od 25. septembra nije uopšte bio potreban, čak je bio problematičan", smatra Mur i dodaje da što se tiče nekih novih mogućih referenduma ili na nekim drugim nivoima – to nije ni potrebno, ni korisno, ni praktično za BiH.

"Ljudi sada otvoreno govore o pravosudnim institucijama, o Ustavnom sudu, naprimjer. Dobro, može biti političke debate i u štampi i u parlamentu o tome, ali referendum je dokaz slabosti tih političara. Ako ne znaju šta narod misli, oni bi morali dati ostavku da neki drugi novi političari koji su svjesni šta misli narod da bi mogli raditi svoj posao", naglasio je šef misije OEBS-a u BiH.

On se pita kako kako braniti činjenicu da u BiH niko ne poštuje sudske odluke.

"To je veoma žalosno i to ne samo na nivou Ustavnog suda, već i nižih sudova. Prosječan Bosanac ili Hercegovac nema pravo ni luksuz odbiti neku sudsku odluku, mora platiti kaznu, ispuniti uslove, ali na bh. političkim nivoima to je kao nacionalni sport, odbiti neku sudsku odluku. Šteta da i sud nema snagu i ovlasti implementisati tu odluku. Kako će biti s odlukama Ustavnog suda – zavisiće i od političke volje. Jasno je da se BiH, kao eventualna članica EU, ne bi mogla tako ponašati", ističe Mur.

On smatra da su reforme dosta fleksibilne.

"Kad govorimo o putu ka reformama – to je prilično jasno. Nedavno je Hrvatska postala članica EU. Mi već imamo regionalne primjere kakve su obaveze na tom reformskom putu, ali, na žalost, govoreći o reformama u BiH, ta riječ je veoma često zloupotrijebljena. Mislim da to znači nešto korisno, praktičnije što donosi rezultate ljudima a ne samo politički trik. Takođe, ljudi znaju da je nekada situacija i teža. Naprimjer, privatizacija, ali posljedice toga uključuju i nezaposlenje", rekao je Mur.

Šef OEBS-a u BiH je dodao da je sramno da se djeca dijele.

"Djeca su i dalje zajedno, ali ta priča nije završena (slučaj djece u Jajcu). Mi ne želimo da vidimo još jedan slučaj 'dvije škole pod jednim krovom'. Za to nema opravdanja. Ako mislimo o djeci BiH, o njihovoj budućnosti, nije u njihovu korist da bude sve više podjela, a to na nekim nižim političkim nivoima odgovara političarima. To je veoma žalosno i nije prihvatljivo niti opravdano", istakao je Mur i naglasio da je to sramni čin.

"Žao mi je da kažem – mi smo vidjeli neke uspjehe za sad, ali ta priča nije završena. Tako je kantonalna Vlada odlučila osnovati novu odvojenu školu, iz nekih veoma neprofesionalnih i sebičnih razloga, čak su odlučili i platiti resurse toj novoj školi, 60.000 i nešto hiljada godišnje. Govoreći o tim političkim potezima, to je užasno, to je sramota za čitav Kanton – da dijele djecu, da su zloupotrijebili djecu. To nije uopšte u korist djece niti u korist kvalitetnog obrazovanja", zaključio je šef misije OEBS-a u BiH.

