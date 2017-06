Mur: Neće biti Dejtona 2

SARAJEVO - Šef misije OEBS u Bosni i Hercegovini Džonatan Mur izjavio je da će BiH na putu ka Evropskoj Uniji morati više puta da mijenja i prilagođava Ustav, ali da to ne znači da se tu radi o "Dejtonu 2".

Mur je na pitanje novinara u intervjuu za "Večernji list", da li postoji prostor za "Dejton 2" odgovorio odrično, ističući da je "dejtonski Ustav živi dokument koji se može mijenjati.

"Dejton nije film, nije ni serijal. Neće biti Dejtona 2. Vi možete odlučiti da li je to realno ili ne. Tehnički postoji mogućnost za političke lidere da pronađu zajednički jezik i promijene Ustav. Nekada se može čuti da će biti Dejton 2 i da je Dejton privremeno rješenje. Ali, nije to tako. Valja reći da je Dejtonski Ustav živ dokument koji se može mijenjati kao i u drugim demokratskim državama. Ali svjesni smo da to nije jednostavno i u drugim zemljama. Bilo je moguće provoditi reforme nakon 1995. godine, posebno stvaranje OS BiH. Ali na putu prema evropskim integracijama svima je jasno, to je jasna poruka i EU, biće obavezno primijeniti Ustav više puta i ispuniti preduslove članstva u EU".

Šef misije OEBS je dodao da je to najbolji način da se riješe nesuglasice, međutim da političari najprije moraju da pronađu zajednički jezik.

"Morali bi za početak da odustanu od nekih ciljeva - retorike provokacije. Oni bi morali da pokažu svima u BiH da je takvim pozitivnim ponašanjem moguće doći do članstva u EU. Mi smo imali 'Aprilski paket' koji je imao podršku SDA, HDZ i SNSD, kasnije dogovor iz Pruda ili 'Butmirski paket'. Sada je odluka na domaćim političartima, a vrlo je važno da ljudi ne gledaju na Međunarodnu zajednicu očekujući da ćemo mi doći s nekim posve drugim rješenjem", istakao je Mur.