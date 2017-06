Na jesen sporazum RS i Vojvodine

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik RS, nakon sastanka sa Igorom Mirovićem, predsjednikom Vlade AP Vojvodina, rekao je da bi na jesen trebao biti potpisan sveobuhvatan sporazum između RS i Vojvodine.

Mirović je rekao da je veoma ambiciozno zamišljena saradnja Vlada RS i Vlade Vojvodine te da su u toku razgovori i da se iz deklarativne sfere pređe u praktičnu.

"Vidjećete za godinu ili dvije, moći ćemo izaći pred vas i reći uradili smo to i to", rekao je Mirović ,dodajući da nikada kao do sada nije bilo inicijativa i saradnje između RS i Srbije.

Delegacija Vlade AP Vojvodine, predvođena premijerom Igorom Mirovićem, boravi danas u posjeti Banjaluci tokom koje se sastala i sa predsjednikom Vlade Željkom Cvijanović.

Ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić i rektor banjalučkog Univerziteta Milan Mataruga razgovaraće danas sa sekretarom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku djelatnost u Vladi AP Vojvodine Zoranom Miloševićem i rektorom Univerziteta u Novom Sadu Dušanom Nikolićem o unapređenju naučno-istraživačkog rada i saradnje.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Vlado Đajić primiće delegaciju Vojvodine predvođenu pokrajinskim sekretarom za zdravstvo Zoranom Gojkovićem.

Tokom posjete, predviđen je obilazak Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Klinike za kardiologiju i Klinike za neurologiju. U okviru posjete vojvođanske delegacije Banjaluci, biće potpisan i sporazum o saradnji privrednih komora Republike Srpske i AP Vojvodina.