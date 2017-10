Na stolu Šnjegotin izvještaj i referendum

BANJALUKA - Šefovi klubova danas će na sjednici Kolegijuma Narodne skupštine RS odrediti datum i predložiti dnevni red naredne redovne sjednice.

Što se tiče dvije vruće teme - Konsolidovani finansijski revizorski izvještaj o budžetu RS i referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH, Radovan Višković, predsjednik Kluba SNSD-a, rekao je za "Nezavisne" da bi posebna sjednica trebalo da bude održana tokom održavanja redovne sjednice, i da bi to moglo biti u drugoj sedmici zasjedanja. Kaže da se opozicija postavila nekorektno.

"Mi smo im jasno rekli - neka nam kažu da žele referendum i mi ćemo ga održati kad god oni to požele. Jasno smo rekli da nam treba konsenzus jer po sadašnjem zakonu na referendum treba da izađe više od 50 odsto ljudi i da, ako opozicija bude bojkotovala, referendum može propasti", rekao je on.

Višković kaže da je opozicija prilikom izbora Duška Šnjegote za glavnog revizora tvrdila da je on partijski čovjek SNSD-a, a da ga sada brani.

"Iz intervjua koji je imao Francisko Parodi iz MMF-a više je nego jasno da se tu prave razlike u metodama, te da Vlada nije ništa sakrila niti ukrala. Može neko da voli ili ne voli MMF, ali naprosto mora da prihvati činjenicu da oni sigurno znaju svoj posao i da su činjenice - činjenice", smatra on.

Vukota Govedarica, lider SDS-a i narodni poslanik, za "Nezavisne", pak, tvrdi da Parodi nije rekao punu istinu o stanju budžeta RS.

"Pozivam Parodija da objavi analizu koju je MMF uradio pa da se javnost uvjeri u tačne navode i da to onda uporedimo s njegovom izjavom. To bi bilo jako dobro i pošteno", kaže Govedarica. On tvrdi da vlast pokušava sakriti pravo stanje u budžetu i time što nije na vrijeme parlamentu dostavljen Izvještaj o izvršenju budžeta.

Predsjednik PDP-a i narodni poslanik Branislav Borenović kaže da je MMF došao s namjerom da plasira kredit i da je Parodijev zadatak da ispuni taj posao.

"A u tom intervjuu je jasno rečeno da je metodologija potpuno domaće pitanje. Mi u opoziciji tvrdimo da deficit nije 170, nego stotine miliona maraka", kaže Borenović za "Nezavisne".

U opoziciji kažu da će ih najviše zanimati stav Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine RS, o tome ko je pozvao, kako su istakli, naoružanu policiju u parlament prilikom održavanja prošle sjednice. Govedarica i Borenović potvrdili su za "Nezavisne" da će zajedno sa Draganom Čavićem, predsjednikom NDP-a i narodnim poslanikom, prisustvovati kolegijumu i da će pogledati u oči Čubrilovića i zatražiti objašnjenje o tome ko je pozvao policiju. Oni, naime, tvrde da je Čubrilović prvo potvrdio da je pozvao policiju, ali da je u pismenom odgovoru opoziciji prije nekoliko dana to negirao.

"Čubrilović će morati da nam objasni svoje različite stavove po tom pitanju. Naravno, sve to nije moglo proći bez ministra Dragana Lukača, imajući u vidu da je naredni dan izašao s teškim političkim kvalifikacijama o navodnim revolucijama", rekao je Govedarica. Borenović je rekao da će opozicija tražiti zaštitu digniteta parlamenta, za koji tvrdi da je poljuljan Čubrilovićevim pozivom policije.

Podsjećamo da su opozicioni poslanici fizički blokirali rad posljednje sjednice Skupštine, te da je njen nastavak bio u maloj sali, uz prisustvo 52 narodna poslanika.

Iz Narodne skupštine RS su nam rekli da će Čubrilović danas nakon kolegijuma odgovoriti na sva pitanja u vezi s tim.

Portal Srpska.info juče je objavio da je u posjedu dopisa u kojem je Marko Aćić, generalni sekretar Skupštine, uputio poziv policiji iz kojeg je vidljivo da nije bilo poziva da u parlament uđu s oružjem u cilju održavanja reda.