Nacional: Agenti OBA ubačeni u više firmi pod hrvatskom kontrolom u BiH

ZAGREB - Hrvatski nedjeljnik Nacional nastavio je danas da objavljuje tajne izvještaje Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH u kojima se navodi da se protiv hrvatskog naroda u BiH vodi specijalni rat, vrši pritisak na hrvatske firme, ali i da se pokušava potkopati spoljna politika Hrvatske.

Nedeljnik otkriva da su saradnici OBA, između ostalog, infiltrirani u više firmi pod hrvatskom kontrolom na području BiH i da tu agenciju informišu o sadržaju poslovnih sastanaka kojima prisustvuju.

U tekstu pod naslovom "Agenti OBA-e ubačeni u više firmi pod hrvatskom kontrolom u BiH", Nacional tvrdi da OBA želi da izvrši pritisak na upravu mostarske kompanije "Aluminij" u donošenju odluka.

Tvrdi se i da se pojedine poslovne odluke te firme uz zamjenu teza koriste kako bi OBA kroz pojedine medije u BiH pokušala da unese razdor među tamošnjim Hrvatima. "Nacional" tvrdi, pozivajući se na navodni povjerljivi dokument, da OBA ima svog čovjeka u kompaniji koja poslovno komunicira sa "Aluminijem", ali se njegovo ime ne spominje.

"Sve se uklapa u navodni plan (bošnjačkog člana Predsjedništva BiH i lidera SDA BiH) Bakira Izetbegovića koji se, svodi na razbijanje hrvatskog glasačkog korpusa, rušenje HDZ-a BiH I promovisanje HDZ 1990. koji bi ušao u koaliciju sa njegovom strankom", piše Nacional.

Ukazuje da bi tako Izetbegović dobio legitimitet hrvatske stranke u koaliciji, a zapravo bi sam kontrolisao sve procese u BiH.

Pritom će, kažu, koristiti OBA kao polugu za ostvarivanje ovih namera, uključujući i konstrukcije o tobožnjoj korupciji i kriminalu u HDZ BiH.

Pozivajući se na izvor iz BiH, Nacional piše i da je izvještaj OBA, u kojem se manipuliše sa sadržajem sastanka uprave "Aluminija" o nabavci električne energije potvrđuje tri osnovna cilja manipulacija bosansko-hercegovačke obavještaje službe.

Prvi cilj je, kako se navodi, pokušaj da se diskredituje rješavanje hrvatskog pitanja u BiH tako što bi bilo "lažno vezano uz ruske interese i time kompromituje u očima razvijenih svnetskih zemalja, a naročito u očima SAD".

"Ta su se nastojanja intenzivirala otkako je hrvatsko političko rukovodstvo sa saradnicima odnedavno intenziviralo lobiranje prema SAD, od kojih se traži razumijevanje za hrvatsko pitanje u BiH", navodi Nacional.

Kao drugi cilj, ned,eljnik navodi želju da podijeli Hrvate u BiH tako što bi bila stvorena klima generalne korumpiranosti hrvatskih političkih predstavnika na svim nivoima vlasti i time posredno pokuša diskreditacija rješavanja hrvatskog pitanja u BiH.

A kao treći cilj, nedjeljnik navodi želju da se sabotira mostarski "Auminij," najveći privredni subjekt u BiH koji je još uvijek u rukama Hrvata u BiH.

"To se pokušava napraviti tako da se napori uprave za efikasnijim poslovanjem prikažu kao kriminalno-koruptivni koraci usklađeni s ruskim interesima. Sve se to sada u BiH nastoji dodatno istražiti, kao i pitanje kako su povjerljvi izvještaji OBA dospeli do nekiih novinara u BiH", navodi Nacional.