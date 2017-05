Nacrt novog zakona o obrtu FBiH: Rješenja dobra, ali kazne previsoke

SARAJEVO - Novi zakon o obrtu FBiH, o čijem nacrtu će iduće sedmice raspravljati poslanici federalnog parlamenta, upola, odnosno na sedam dana, skraćuje proceduru registracije obrtničke djelatnosti, oslobađa obrtnike obaveze da u izvršnom postupku odgovaraju svojom osnovnom imovinom za rad, a uvodi sankcije i uposlenicima državne uprave ako na vrijeme ne urade svoj dio posla.

U Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta FBiH procjenjuju da će novi zakon godišnje donijeti oko 500.000 KM ušteda na administrativnim troškovima onima koji budu htjeli da se bave obrtom i srodnim djelatnostima.

U Obrtničkoj komori FBiH generalno su zadovoljni nacrtom novog zakona s obzirom na to da je aktuelni zakon iz 2010. godine pokazo niz manjkavosti, ali ističu da nisu zadovoljni prekršajnim odredbama i predviđenim kaznama od 1.000 KM do 4.000 KM, koje u nekim slučajevima mogu značiti gašenje obrta, te traže da inspekcija izdaje prvo upozorenja, ali i da kazne budu niže.

"Ono čime smo nezadovoljni su i veoma veliki doprinosi i osnovice. Velike tvrtke imaju manje osnovice nego obrtnik. Ali, tu je stvar u zakonima o doprinosima i o porezu na dohodak, koje je potrebno uskladiti u dijelu koji se tiče obrtnika, i to tražimo", rekli su u Obrtničkoj komori FBiH, prema čijim informacijama u FBiH ima oko 50.000 obrtnika.

Kazali su da su u suštini zadovoljni Nacrtom zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i nadaju se da će biti prihvaćen u Parlamentu FBiH.

"Ako zakon bude praktičan i provodiv, trebalo bi da poboljša obrtništvo. Vidjećemo kako će funkcionirati u praksi pa da se eventualno popravi kasnije", dodali su u Komori.

Naglasili su da je dobro što se nacrtom novog zakona ne traži više određena stručna sprema za kućnu radinost, jer su tu imali problema.

"Na primjer, traženo je da za dimnjačara osoba ima završenu srednju školu za to, a takve škole nema kod nas. Veliki problem je bio dio vezan za odgovornost obrtnika u izvršnom postupku. Aktuelnim zakonom obrtnik odgovara svom svojom imovinom, a sada je to otklonjeno. On i dalje, naravno, odgovara imovinom, ali ne onom koja je nužna za rad i onom u kojoj stanuje", pojasnili su u Obrtničkoj komori FBiH.

Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, ranije je istakao da u ovoj oblasti vide šansu, te da je cilj novog zakona povećanje zaposlenosti, zaštita starih zanata i domaće radinosti.

Naglasio je i da je krajnji cilj skratiti procedure i više od zakonom predviđenih sedam dana.

Kazao je da će biti uozbiljen i obrtnički registar, te će na jednom mjestu biti registar svih obrta.

"Neke općine usljed raznih okolnosti nisu kvalitetno unosile podatke i teško se do njih dolazilo. Raduje što je zakonom predviđeno da se radi softver", rekli su juče u Obrtničkoj komori FBiH.

Iz resornog federalnog ministarstva naglasili su da novi zakon treba da doprinese i suzbijanju sive ekonomije i jačanju tržišta.