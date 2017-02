Nada Tešanović pod istragom

BANJALUKA - Policija istražuje poslovanje bivšeg ministra porodice, omladine i sporta Nade Tešanović i bivšeg pomoćnika ministra Gorana Race, potvrđeno je u MUP-u RS.

Pod lupom krim policije je Svjetsko prvenstvo u padobranstvu organizovano u Banjaluci prije više od dvije godine. Istraga je otvorena po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala "zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. Krivičnog zakona Republike Srpske, a zbog navodnih nezakonitih postupaka i opstrukcija prilikom organizovanja Svjetskog padobranskog prvenstva 2014. godine u Banjaluci", navode u Posebnom odjeljenju.

U policiji ne otkrivaju detalje, samo da je u toku provjera izuzete dokumentacije. I to direktno iz Vlade RS, iz bivše kancelarije Nade Tešanović, odakle je krim policija izuzuzimala papirologiju prije pet dana. Nakon istrage, u policiji kažu da će napisati izvještaj i proslijediti ga tužiocima koji će donijeti odluku o eventualnom podizanju optužnice.

"Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, postupaju po zahtjevu nadležnog tužilašta iz Banjaluke, te vrše neophodne provjere i analizu potrebne dokumentacije. Istraga u ovom slučaju je još uvjek u toku", ističu u CJB Banjaluka.

Kako ATV nezvanično saznaje, sumnja se u zloupotrebu dokumentacije a navodno se istražuje i novac koji je Vlada dodijelila Vazduhoplovnom savezu za organizovanje Svjetskog prvenstva.

Nada Tešanović, sad na funkciji predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske, kaže da se ne boji istrage.

"Sigurna sam da nema tu nikakve greške. Ako je u pitanju Svjetsko prvenstvo u padobranstvu to je aktivnost koja je bila od posebnog značaja za Republiku i aktivnost koja je proglašena za najbolji događaj te godine. Što se tiče nas u Ministarstvu, mi smo im mala sredstva dali za tako veliku manifestaciju – 30 hiljada i oni su to nama sve do dinara, odnosno marke, opravdali", rekla je Nada Tešanović, bivši ministar porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

Pomoćnik Tešanovićeve u ministarstvu Goran Raca, čije poslovanje policija takođe istražuje, nije se javljao na pozive ATV-a.

Interesantno je da ga je Vlada RS svojevremeno suspendovala nakon što je u dva navrata zloupotrebio memorandum Ministarstva. Banjalučkom načelniku Odjeljenja za inspekcijske poslove poslao je 2012. godine privatne dopise u čijem je potpisu bila njegova supruga Bojana Raca, koja uopšte nije radila u tom ministarstvu.

(ATV)