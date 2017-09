Najavljeni istraga i javna saslušanja zbog priče o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika

SARAJEVO - Bura zbog priče o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika iz BiH i Hrvatske se ne stišava, a Predrag Kožul (HDZ BiH), član Zajedničke komisije za nadzor nad Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH (OBA), najavio je istragu i javno saslušanje članova ove agencije, koja je navodno ilegalno prisluškivala hrvatske političare i privrednike.

Kožul, koji je i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, uvjeren je da se OBA zloupotrebljava. On je ocijenio da je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te iznošenja tajnih podataka.

Damir Bećirović (DF), član Zajedničke komisije za nadzor nad OBA, kazao je da bi volio da mu neko dokaže kada i kako je ova agencija izašla iz okvira nadležnosti.

"Biće mi drago da Predrag Kožul, moj kolega, traži saslušanje u vezi s ovim pitanjem, i nadam se da hoće i da će u okviru toga biti saslušana i Uprava 'Aluminija'", kazao je Bećirović.

Sredoje Nović (SNSD), član Zajedničke komisije za nadzor nad OBA, koji je podnio ostavku, smatra da nikakva javna saslušanja nemaju smisla.

"Očito je da vladajuća većina nema snage ni volje da bilo šta uradi. Prvo smo imali problem sa Srbijom i Republikom Srpskom, pa sad s Hrvatskom. Je li moguće da je OBA zaratila sa svima u okolini. Sasvim je izvjesno da Izvršni odbor OBA želi da ova agencija bude servis određenih političkih struktura", kaže Nović.

Bariša Čolak, prvi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, smatra da bi što hitnije trebalo da se sastane Izvršno-obavještajni odbor i da razmotri cijelu ovu situaciju.

Kazao je da nije problem da on zakaže sjednicu, ali da je problem u zasjedanjima i zakonitosti rada Komisije, jer, kako je istakao, "zakon nalaže da Komisijom predsjedava neko iz opozicije i da opoziciji pripada mjesto predsjedavajućeg".

"Zaista su zabrinjavajući navodi o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika i ova situacija se mora razjasniti do kraja", rekao je Čolak.

Konstatuje da ukoliko je došlo do kršenja zakona, neko za to mora snositi odgovornost bez obzira na to o kome je riječ.

Sadik Ahmetović, član ove komisije, ističe da bi Komisija trebalo što prije da se sastane i utvrdi da li je bilo šta rađeno kada je riječ o prisluškivanju mimo zakona, jer je to njen osnovi zadatak.

"Iako je smijenjen predsjedavajući Komisije Nikola Špirić, ne mislim da je OBA bez valjanog nadzora. O ovome bi svakako treblo da se očituje i Izvršno-obavještajni odbor, koga čine predsjedavajući Vijeća ministara i njegova dva zamjenika, a u skladu s tim možda i Predsjedništvo BiH da o svemu da političku ocjenu. Očito je da se ustalasala javnost i u BiH i u Hrvatskoj i zaista treba izvršiti uvid u dokumente da bi se moglo izaći s jasnim stavom", rekao je Ahmetović.

Šemsudin Mehmedović (SDA), poslanik u Predstavničkom domu BiH, koji je u jednom od prošlih mandata bio član Zajedničke komisije za nadzor nad OBA, smatra da je očigledno da su neki parlamentarci glasnogovornici drugih država.

"Ako Hrvatska smatra da je neko od njenih zvaničnika prisluškivan, neka onda pošalje zvaničnu notu Andrej Plenković, premijer Hrvatske, ili Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, i onda ćemo je mi u BiH razmotriti", kazao je Mehmedović.