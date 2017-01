Napad na ime RS "kopanje groba" BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Bakir Izetbegović, lider SDA i član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, ukoliko zaista planira da uloži apelaciju Ustavnom sudu BiH da se preispita ustavnost imena Republika Srpska, time "kopa grob" BiH i to će dovesti do blokade države, kazala je juče većina naših sagovornika.

Iako mediji u BiH i regionu bruje o najnovijoj inicijativi Izetbegovića, neki zvaničnici SDA tvrde da je to spin javnosti i da se "o tome nije razgovaralo". Iako još nema zvanične inicijative, već samo najava, stižu oštre reakcije.

Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS, smatra da predstavnici Saveza za promjene koji čine vlast na nivou BiH treba da napuste sve institucije i da blokiraju procese dok Izetbegović ne odustane od ekstremističkih projekata. On je ocijenio da bi u suprotnom predstavnici Saveza za promjene bili zajedno sa Izetbegovićem u tom projektu. On je naglasio da je Izetbegović više puta izjavljivao da je našao model Srba koji će podržati njegove projekte i da su to ljudi iz Saveza za promjene.

Stevandić je dodao da je "jedinstvo Srba moguće kada na nivou BiH budu predstavnici RS koji će biti odgovorni i predstavljati RS, a ne svoje partije, i koji će biti lojalni Srpskoj, a ne Izetbegoviću".

Krstan Simić, ekspert za međunarodno pravo, rekao je da Izetbegović može podnijeti apelaciju i da je na Ustavnom sudu BiH da o tome odluči, ali da ta apelacija u suštini ignoriše realnost i život u BiH.

"Ako traži da se RS nazove Republikom Srba, Bošnjaka i Hrvata, onda se postavlja pitanje kako će se zvati Federacija BiH. Krenulo se na ukidanje svega iz prošlosti, a za budućnost u kojoj bi se bavili realnim socioekonomskim pitanjima nema odgovora. Svim ovim je BiH naneseno previše štete. Ide se u pravcu stvaranja lažnih svetinja bez ikakve vizije za budućnost", rekao je Simić.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA i predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, kaže da niko od ovlaštenih predlagača apelaciju nije razmatrao.

"Naravno, svaka apelacija pred Ustavnim sudom BiH je moguća, ali inicijative za apelaciju koju pominjete nije bilo", rekao je Džaferović.

Miroslav Brčkalo, generalni sekretar PDP-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS, kazao je da je pitanje može li se uopšte osporiti naziv Republika Srpska, a u slučaju da dođe do te apelacije, to bi značilo teško stanje u BiH.

"Bakir Izetbegović će s ovim zahtjevom biti grobar BiH. Što se tiče blokade institucija BiH od strane predstavnika srpskog naroda, o tome još nismo razmišljali, a ako dođe do apelacije - vidjećemo šta ćemo. PDP je deklaracijom koju je uputio strankama pokazao za šta se zalaže i to je naš stav", rekao je Brčkalo.

Pero Petrović, šef Kluba Srba u Vijeću naroda RS, rekao je za Srnu povodom najavljene apelacije da je veoma važno da svi zvaničnici RS stanu u odbranu ustavnog poretka RS.

On kaže da najava Muje Hadžiomerovića, šefa Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, da će Izetbegović podnijeti ovu apelaciju samo potvrđuje činjenicu koju članovi Kluba Srba već duže vrijeme dokazuju.

Borislav Bojić, član Predsjedništva SDS-a, ističe da najava osporavanja imena Republika samo dodatno komplikuje odnose unutar BiH, te da su takve poruke antidejtonske. Ističe: "Republika Srpska je dejtonska kategorija".

Bojić smatra da slanje takvih signala, kojim se komplikuju odnosi u BiH, uopšte nije politički mudro, niti ide u prilog razvijanju boljih odnosa.

Momčilo Novaković (NDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH, smatra da Izetbegović nema inostranu podršku za osporavanje naziva Republika Srpska i da bi podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH u vezi s tim pitanjem proizveo novu nestabilnost u BiH.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, ističe da bi napad Izetbegovića na naziv RS mogao predstavljati siguran početak kraja BiH jer se time narušava Dejtonski sporazum.