Ne postoje sektori za ljudska prava

BANJALUKA - U Vladi RS u ovom trenutku ne postoji osoba, sektor ili institucija koja se bavi pitanjima ljudskih prava i zaštite manjina, pa tako i LGBT populacije, što je evropska vrijednost, neophodna na putu evropskih integracija.

Kako nam je nezvanično potvrđeno, nezadovoljstvo zbog ove činjenice izrazili su i iz Delegacije EU u BiH prilikom kontakata sa zvaničnicima izvršne vlasti iz RS, no potvrdu ove informacije nismo uspjeli dobiti.

Iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, jednog od onih koji bi trebalo da se bave ovim pitanjima, ne znaju za bilo kakve kritike i upute međunarodnih zvaničnika.

No, prvi čovjek ove institucije ne spori da u Vladi RS ne postoji mjesto ili sektor striktno zadužen za ova bitna pitanja.

"Ono što mogu reći jeste da predstavnici našeg ministarstva nisu prisustvovali takvim sastancima sa predstavnicima Delegacije EU. Međutim, ljudska prava jesu važna oblast, koja se sada kanališe kroz više ministarstava", kaže Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Pojašnjava da su to ministarstva porodice, omladine i sporta, pravde, te kulture i prosvjete.

"Mi nemamo jednu instituciju ili osobu čija je to nadležnost, i to jeste problem. Logično bi bilo da to bude jedna kontakt tačka i ukoliko bude takvih zahtjeva od EU Vlada RS će, vjerujem, tako i djelovati", ističe Klokić.

Međutim, letimičnim pogledom na veb-stranice ova tri ministarstva uočljivo je da uopće ne postoje sektori koji se bave ljudskim pravima, što znači da se to radi na način koji nije sistemski i koji sasvim sigurno neće zadovoljiti apetite međunarodne zajednice kada je riječ o EU integracijama.

Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica, kaže kako se apsolutno slaže da bi bilo potrebno oformiti jedan takav sektor ili tijelo.

"Mi već sada sarađujemo po tim pitanjima s institucijom koja ima koordinirajuću ulogu na nivou BiH, a to je državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Ali da se neko samo bavi tim pitanjima - ne bavi", ističe Vuleta.

Poručuje da Ministarstvo u kojem je pomoćnik ministra ima neophodne i kapacitete i kadrove da bi moglo uspješno da odgovori na sve zadatke zaštite ljudskih prava koje zahtijeva Brisel.

"Sigurno će uslijediti takve obaveze na putu integracija i tim bi pitanjima trebalo da se bavi jedan resor", zaključuje Vuleta.

"Nezavisne" su pokušale da čuju i zvanični stav Delegacije EU, odnosno specijalnog predstavnika EU u BiH. No, na pitanja koja smo im uputili do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nisu odgovorili.