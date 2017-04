Neum blokiran zbog saobraćajnih gužvi

NEUM, SARAJEVO - Živko Matuško, načelnik Neuma, rekao je da je taj grad u saobraćajnom kolapsu i da je život njegovih sugrađana otežan zbog gužvi koje je izazvala odluka Evropske unije da pooštri mjere prilikom ulaska u zemlje Šengena.

"Neum ima problema i s funkcionisanjem normalnog života u ovoj opštini. Teško se kola Hitne pomoći probijaju do bolnica i pacijenata kroz gužve, djeca teško odlaze do škola, vatrogascima je takođe onemogućen rad, te je svima život otežan zbog toga", naglasio je Matuško.

Sličan problem osim Neuma imaju i susjedne opštine u Hrvatskoj, a to su Opuzen, Metković, Dubrovnik i cijela Dubrovačko-neretvanska županija.

Matuško tvrdi da problem otežanog prometa kroz Neum nije od juče, te da Neumljani već godinama imaju problem s tim i upozoravaju na to, ali, kako ističe, nažalost problemi malih opština više vlast zanimaju samo dva-tri mjeseca godišnje.

"Problem se lako može riješiti. Ne treba praviti nered i nisam za to. To je zadnja opcija, ali se problem mora riješiti. Pisao sam nadležnima u institucijama BiH (Vijeće ministara), objasnio im naše probleme i tražio da to riješe. Još nemam nikakav odgovor, ali očekujem da će on stići. Razgovaram stalno s predstavnicima susjednih općina u Hrvatskoj, razgovarao sam i sa dubrovačkim županom. Treba riješiti problem kako bi građani i turisti mogli lakše putovati", kaže Matuško, koji je ubijeđen da će BiH i Hrvatska imati sluha da riješe njihov gorući problem.

Jedno od rješenja da bi se gužve veoma lako mogle izbjeći je, kako ističe prvi čovjek Neuma, kada bi vlasti građanima ove opštine, ali i susjednih u Hrvatskoj, omogućile slobodno kretanje i omogućavanje prelaza za građane Neuma na pograničnim prelazima Radež - Vukov Klanac i Duži - Imotica u istom režimu kao i na graničnim prelazima Neum I i Neum II, odnosno uz predočenje važeće putne isprave.

"Već 15 godina spominje se put Stolac - Neum, a da se u tom periodu izgradilo samo 7,5 km. Sigurno bi se izgradnjom ove saobraćajnice riješio dio problema, gužve koje nastaju, ali ja sam pogrešna adresa za ovo pitanje", kazao je Matuško.

Načelnik Neuma ranije je najavio kako će građani ove opštine krajem aprila blokirati granične prelaze između BiH i Hrvatske kako bi upozorili na veoma otežanu saobraćajnu komunikaciju nakon uspostave šengenskog režima na granicama.