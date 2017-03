Nezadovoljni policajci odlaze trbuhom za kruhom

SARAJEVO - Nakon sutrašnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imaćemo jasniji odgovor da li će se nastaviti zabrinjavajući trend erozije kadrova iz državnih policijskih agencija u druge institucije pa i države, budući da se u SIPA, Graničnoj policiji i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela nakupilo isuviše nezadovoljstva zbog malih plata.

Naime, jedno izvjesno vrijeme traju pokušaji izjednačavanja koeficijenata plaća svih državnih službenika, odnosno, plaća policijskih službenika na državnom s onima na entitetskim nivoima. Podsjećamo, policajac koji radi za bezbjednosne agencije na nivou BiH ima manju plaću od svog entitetskog kolege, ali i od ostalih državnih službenika koji rade civilne poslove.

Bilo je nekoliko pokušaja da se to institucionalno promijeni, ali čini se da je tek zakon koji je predložio poslanik SDA Šemsudin Mehmedović proceduralno došao blizu prolaska na parlamentu, jer je na redu njegovo drugo čitanje. Iako je nezahvalno predviđati kako će poslanici sutra glasati, sam Mehmedović je optimista.

"Naravno da očekujem da će zakon proći, prošlo je i na Komisiji", ističe on.

Na pitanje kako, ukoliko se to desi, namaknuti neophodna sredstva za povećanje policijskih plaća, jer je budžet ionako porozan, odgovara da je mnogo policajaca u međuvremenu otišlo u penziju, ali i da država bilježi povećanje prihoda.

"Dosta je načina, ako to istinski želimo. Jer ono što treba da brine jeste da agencije za provođenje zakona ostaju bez radnika, a pogotovo je taj trend uočljiv nakon ulaska Hrvatske u EU", kaže Mehmedović, dodajući kako su mnogi, pogotovo oni sa dvojnim državljanstvima, otišli vani da rade neke potpuno druge poslove.

"Da li se to radi smišljeno - ja to ne znam, ali trend odlazaka moramo zaustaviti", ističe on.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kaže da ne zna za podatke kojima barata Mehmedović, no potpuno podržava usvajanje ovog zakona.

"Mi moramo ispraviti strahovitu grešku i nepravdu u smislu diskriminacije ljudi, jer za isti rad imaju različite koeficijente i primanja. Prosto ne mogu da vjerujem da bi neko od poslanika želio da spriječi korekciju koeficijenata i da bi se na takav način mogao odnositi prema policiji", kaže Mektić.

Za povećanje koeficijenata zdušno se zalažu i u Samostalnom sindikatu državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, čiji predsjednik Juro Bilić zaključuje da je državni nivo policije u "nepravednom položaju u odnosu na ostale".

"Generalno, svi traže sebi bolje poslove, pa tako odlaze i kadrovi iz državnih agencija na bolja mjesta. Kada je riječ o uštedama, vjerujte da ih je jednostavno i lako napraviti", ističe Bilić.

Ipak, za razliku od svojih sagovornika, on nije optimista kada je u pitanju usvajanje zakona u parlamentu.

"Iskreno, ne vjerujem u to, jer znam kakvo je raspoloženje. Bojim se da će zbog svega na kraju biti po onoj: 'Uradili smo nešto, ali nije do nas'", zaključuje Bilić.