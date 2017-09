"Nezavisne" saznaju: Amerikanci dovode uticajnog diplomatu u OHR

BANJALUKA - Denis Hirn, zamjenik ambasadora SAD u Avganistanu, biće novi prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Brčko, saznaju ekskluzivno "Nezavisne".

Podsjećamo, trenutni prvi zamjenik Valentina Incka, američki diplomata Brus Berton, preuzima dužnost šefa Misije Organizacije za bezbjednost i saradnju (OEBS) u BiH od Džonatana Mura.

Kako nam je rečeno, Hirn bi u BiH trebalo da stigne krajem oktobra ili početkom novembra ove godine.

Inače, Hirn je već služio u BiH, i to od 1993. do 1996. godine kao politički savjetnik prvog američkog ambasadora Viktora Jakoviča, službovao je u Hrvatskoj, govori i lokalne jezike, a od 1996. do 1998. bio je angažovan za Haški tribunal. Dodira sa našim regionom imao je i dok je službovao kao službenik Biroa za evropske poslove u Stejt departmentu.

"Radi se o vrlo jakom kandidatu koji je bio saradnik Tomasa Šanona, podsekretara za političke poslove u Stejt departmentu. To potvrđuje da američka administracija u BiH želi poslati uticajnog diplomatu", rekao je "Nezavisnim" izvor blizak američkoj diplomatiji.

Hirn je prije dolaska na mjesto zamjenika šefa Misije u Avganistanu bio viši Šanonov savjetnik, koji je trenutno treći čovjek u Stejt departmentu, iza sekretara Reksa Tilersona i njegovog zamjenika Džona Salivena.

Naš izvor tvrdi da je jedan od razloga njegovog dolaska činjenica da Hirn ima veliko iskustvo u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma, a to potvrđuje i njegova zvanična biografija na stranici Stejt departmenta.

"Hirn je od 2012. do 2015. godine bio savjetnik za spoljne poslove Komande za specijalne operacije Američke vojske. Služio je dvije godine u Avganistanu, i to od 2008. do 2009. kao politički savjetnik glavnokomandujućeg generala američkih i savezničkih snaga u istočnom Avganistanu, a od 2007. do 2008. bio je savjetnik borbenim snagama u jugoistočnim provincijama u blizini pakistanske granice", stoji u njegovoj zvaničnoj biografiji.

Zanimljivo je i to da je 2013. godine Hirn primio predsjedničko unapređenje koje mu je dalo poziciju ekvivalentnu generalu Američke vojske sa jednom zvjezdicom.

S obzirom na to da govori i portugalski jezik, Hirn je dugi niz godina služio u Portugalu, kao i u američkoj misiji u Brazilu, gdje je između ostalog bio na pozicijama generalnog konzula u Rio de Žaneiru, kao i konzula za političke poslove u ambasadi u Braziliji.

Rođen je u Sjevernoj Karolini, a diplomatsku službu započeo je 1985. godine. Ekspert je za pitanja nacionalne bezbjednosti, a sedam puta je bio nagrađen visokim odlikovanjima Stejt departmenta. Američka vojska odlikovala ga je za izvanrednu civilnu službu tokom službovanja u vojsci.