Nikolić: Izetbegović ne sme da sukobi narode

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas, povodom najave revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, da je to unutrašnja potreba bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića zbog koje ne bi smio da međusobno suprotstavlja narode koji žive na toj teritoriji.

Nikolić je večeras, gostujući na RTS-u, rekao da inicijativa za reviziju dovodi u pitanje koliko je iskrena Izetbegovićeva želja da živi u miru sa 1,2 miliona Srba.

Nikolić je upitao šta znači to što se poslije deset godina ponovo pokreće nešto što je presuđeno i upitao šta će biti sa srpskim narodom.

"Kako će se srpski narod osećati kada vidi da jedan narod, preko svog predstavnika, pokreće protiv njega reviziju, da osudi maticu da je počinila genocid", upitao je Nikolić.

On je podvukao da Izetbegović ne bi smio, zbog želje da ojača svoju poziciju, da međusobno suprotstavlja narode, tim prije što i hrvatski narod u BiH, kako je rekao, nije za to.

"Beograd može samo da pruži podršku Bosni i Hercegovini, srpskom narodu i entitetu u BiH. Ali i učinićemo sve što je moguće, a to smo i dužni, da pružimo svu pravnu pomoć da se to odbaci kao nedostojanstveno", rekao je Nikolić.

Srbija spremna na sve uslove EU, sem na priznanje Kosova i Metohije

Predsjednik Srbije izjavio je da je bio prvi koji je rekao da će priznanje KiM biti uslov za ulazak u EU, da ćemo sve drugo da ispunimo, ali da to nećemo.

"EU je jedan oblik organizovanja u kojem treba da budemo", rekao je Nikolić gostujući na RTS, ali i dodao da "smo spremni i da možemo da ispunimo sve uslove, ali ne i taj".

Prema njegovim riječima, nijedan evropski zvaničnik od Johanesa Hana nije pomenuo više tako nešto, ali i dodao da je Han rekao da dalje neće moći ukoliko ne sklope dobrosusejdski obavezujući ugovor sa KiM i bez zajedničke spoljne politike.

Kako je rekao, treba razmišljati i o tome kako će reagovati parlamenti u zemljama EU, među kojima i Njemačke kao odlučujuće članice, ali i da jeste na Srbiji da ispuni uslove i otvara sva druga poglavlja.

Nikolić je rekao da je Priština pod pokroviteljstvom EU da može da radi i ponaša se kako hoće i da joj to prolazi, dok nama nije dozvoljeno to što i njima.

"Mislim da su naši izvanredno radili u uslovima u kojima su se nalazili" rekao je Nikolić.

Govoreći o vozu koji je iz Beograda pošao u Kosovsku Mitrovicu Nikolić je rekao da su on i Vučić zaustavili voz, ali da su se pojavile specijalne jedinice kosovske policije, a na to nisu imale pravo po sporazumu i to je dokaz da oni sporazume ne poštuju.

Prema njegovim riječima, formiranje ZSO je ispit za EU i da li može da sprovede u djelo ono što je dogovoreno.

On je naveo da je manir opozicije da stalno kudi ono što vlast radi i dodao da je izgubljeno dragocjeno vrijeme po pitanju KiM i da ništa nije urađeno do 2012. godine.

On je rekao da je bilo teško da laže da će vojska braniti Srbe na Kosovu i Metohiji ako budu napadnuti i dodao da bi lično išao zajedno sa onima koji bi pošli za njim.

"Ne mislim da bi tamo ratovala politička elita, ja bih rativao i ako bi neko hteo da zaštiti Srbe tamo pošao bi sa mnom".