Ništa od tendera za izgradnju zgrade IDDEEA, propada 1,4 miliona

BANJALUKA - Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) raspisala je tender za uklanjanje objekata na lokaciji gdje je planirano da se pravi nova zgrada te institucije, ali ne i tender za gradnju tog objekta, tako da će građevinska dozvola za taj projekat, koja ističe u oktobru a koja je plaćena 1,4 miliona KM, vjerovatno propasti.

"Gotovo je sigurno da do tada neće biti izabran izvođač radova na izgradnji zgrade, a vjerovatno ni raspisan tender za taj posao. Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje je resorno nadležno za IDDEEA, to je sporedno pitanje i gotovo je sigurno da neće to stavljati na dnevni red sjednice Savjeta ministara BiH sve dok se zemljište koje je u vlasništvu RS ne prepiše na državu BiH", ispričao je izvor "Nezavisnih", dodajući da RS na to vjerovatno nikad neće pristati.

U IDDEEA su nam na pitanje zbog čega uklanjanje objekata nije u sklopu tendera za izgradnju zgrade u Banjaluci rekli da s obzirom na rok važenja građevinske dozvole da su ove aktivnosti preduslov za početak realizacije projekta izgradnje zgrade. Nisu željeli govoriti o tome ko će snositi odgovornost ako propadne građevinska dozvola čiji rok važenja ističe u oktobru ove godine, a na pitanje kada će biti raspisan tender za izgradnju zgrade u Banjaluci rekli su da će to biti koordinisano sa nadležnim resornim institucijama.

Ono što je zanimljivo jeste da za taj projekat izgradnje zgrade IDDEEA imaju obezbijeđena sredstva, a procjena je da će ona koštati oko 22 miliona KM. U IDDEEA odugovlačenje sa raspisivanjem tendera pravdaju time da Savjet ministara BiH treba da izmijeni svoju raniju odluku o gradnji sje-dišta IDDEEA, koja je donesena još 2010. godine. Ta odluka izgradnju zgrade IDDEEA definiše kao projekat za kapitalna ulaganja i usvojena je za period od 2011. do 2014. go-dine, a kako u tom periodu ništa nije urađeno neophodno je da se napravi nova odluka i rok definiše na period od 2016. do 2020. go-dine.

Kasnije se pojavio i problem vlasništva nad zemljištem bivše kasarne u Trapistima koje je dodijeljeno Vladi RS, a koja je IDDEEA taj prostor ustupila na korištenje bez naknade i to na period od 99 godina.

O vlasništvu nad tim zemljištem govorili su čak i revizori u jednom od svojih izvještaja, a to je pojedincima poslužilo da traže knjiženje te imovine na državu BiH, do čega barem u doglednoj budućnosti sasvim sigurno neće doći.

Tender za izgradnju zgrade u Banjaluci još ranije je bio raspisan, ali je poslije žalbi poništen iako se od samog početka znalo da će tako biti jer nisu stvoreni uslovi da eventualno izabrani izvođač radova uđe u posao.