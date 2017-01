Njemačka ne uvodi Dodiku sankcije, Rusija širi uticaj

VAŠINGTON, BERLIN, BANJALUKA - Njemačka se do daljeg neće pridružiti sankcijama protiv Milorada Dodika, predsjednika RS, piše njemački magazin "Spiegel", koji je tu informaciju saznao iz Ministarstva spoljnih poslova Njemačke.

Istovremeno, američki "Bloomberg" upozorava da je Vladimir Putin, ruski predsjednik, spreman i na vojnu intervenciju na Balkanu, ukoliko za tim bude potrebe. Kada se radi o priči u "Spiegelu", novinar tog magazina je pitao da li će se Njemačka pridružiti američkim sankcijama.

"U ovom trenutku ne čini se da će biti sankcija protiv Dodika, kako nam je objašnjeno od strane dobro informisanih izvora u Berlinu. Ali, Njemačka vlada će pokušati da ostvari određen uticaj korištenjem drugih sredstava. Više puta se u zadnje vrijeme (njemački ministar spoljnih poslova Frank Valter) Štajnmajer miješao u unutrašnje sukobe u Makedoniji, što otvoreno, što iza kulisa", piše "Spiegel".

"Bloomberg", pak, navodi da će se nedavna globalna previranja odraziti na Balkan, gdje, kako tvrdi, ponovo pokušava postaviti globalnu pozornicu na području Balkana, koje, kako podsjeća ovaj mediji, ta zemlja smatra istorijski svojom zonom uticaja.

"Rusija ima svoje prste na ovaj ili onaj način u svim balkanskim zemljama, a njihov uticaj tamo raste iz dana u dan. Uticaj se postiže propagandom na srpskom jeziku i kroz mrežu prijateljskih NVO i medijskih izdanja. Ali, ako se stvari zakomplikuju, politička i vojna intervencija nisu isključeni jer, za razliku od svog prethodnika Borisa Jeljcina, Putin ne smatra da je podjela zona uticaja zastario koncept", navodi se.

Milorad Dodik, predsjednik RS, je u intervjuu za srbijanske medije rekao da od nove administracije očekuje revidiranje odluke o sankcijama, naglašavajući da SNSD ne vodi secesionističku politiku. On je izrazio uvjerenje da se moć Amerike ne zasniva na tome samo da djeluje, već da će pokazati sposobnost da prizna neke stvari, poput pogrešne politike u BiH.

"U Vašington dolazi nova administracija, koja će očigledno morati da rješava daleko složenija pitanja nego što je moj status. Kada se to malo smiri i kada vidim ko to odlučuje, pojaviću se sa zahtjevom da se odluka o sankcijama revidira. To ne bih činio da je ostala stara administracija, ali pošto dolaze novi ljudi, biće veoma važno da uspostavimo kontakte i odnose", rekao je.

Iako niko sa sigurnošću ne može reći kakva će biti američka spoljna politika u Trampovoj administraciji prema BiH i Balkanu uopšteno, činjenica da do daljeg na poziciji ostaje Brajan Hojt Ji, najviši zvaničnik Stejt departmenta koji se bavi Balkanom, ne treba očekivati spektakularne promjene.

Iako postoje očekivanja da će Tramp promijeniti odnos prema BiH i Balkanu, treba podsjetiti da su slična očekivanja bila i kada je Hilari Klinton, supruga Bila Klintona, za kojeg mnogi Srbi i danas vjeruju da je vodio probošnjačku politiku, ali da Klintonova ni u čemu bitnom nije promijenila stavove u odnosu na prethodnu republikansku administraciju predsjednika Buša, kada je državni sekretar bila konzervativna Kondoliza Rajs.

Srećko Latal, analitičar iz Sarajeva i odličan poznavalac američke spoljne politike u BiH, ističe da iako još niko ne zna kakva će biti Trampova spoljna politika, izvjesno je da prema BiH značajnijih promjena neće biti.

"Američka politika u BiH ima jasan trend postepenog isključivanja iz svakodnevnih dešavanja još od propasti aprilskog paketa. Od tada politika se svodi na izjave bez suštinskih finansijskih, političkih ili diplomatskih inicijativa u BiH", rekao je Latal, koji smatra da bi bh. lideri trebalo da se manje bave isticanjem bilo američke, bilo ruske ili turske politike u BiH jer, kako je naglasio, ovaj region nije u toj mjeri interesantan nijednoj od tih zemalja.

Nenad Stevandić, potpredsjednik NS RS, je rekao da je podnio zahtjev za održavanje posebne sjednice na kojoj bi bile osuđene sankcije koje su uvedene Dodiku.