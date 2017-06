BER­LIN - Nje­ma­čka je spre­mi­la ozbi­ljan fond za in­ves­ti­ra­nje u eko­no­mi­ju i in­fras­tru­ktu­ru drža­va za­pa­dnog Bal­ka­na, a tek će vri­je­me po­ka­za­ti ho­će li ovo bi­ti kom­pen­za­ci­ja za mo­gu­će za­tva­ra­nje pro­ce­sa pro­ši­re­nja EU na de­ce­ni­ju ili dvi­je.

Ovo je, u naj­kra­ćem, je­din­stve­ni za­klju­čak ugle­dnih ana­li­ti­ča­ra iz re­gi­je i do­ma­ćih po­li­ti­čkih fa­kto­ra na in­for­ma­ci­ju ka­ko Nje­ma­čka pri­pe­ma "mi­ni Mar­ša­lov plan" za Bal­kan, ko­ji je već na­zvan i "Ber­lin plus".

Ipak, ra­zli­či­ta su miš­lje­nja o to­me da li ova eko­nom­ska si­la, fa­kti­čki, uo­pće že­li nas­ta­vak pro­ce­sa pro­ši­re­nja EU, odno­sno, ima li "mi­ni Mar­ša­lov plan" di­rek­tne ve­ze s na­jav­lje­nim for­mi­ra­njem ca­rin­ske uni­je na Bal­ka­nu, ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de svo­je­vrsna za­mje­na za pro­ces pro­ši­re­nja.

Vri­je­di pod­sje­ti­ti, ca­rin­ska uni­ja ini­ci­ja­ti­va je biv­šeg srpskog pre­mi­je­ra i aktu­el­nog pred­sje­dni­ka Srbi­je Ale­ksan­dra Vu­či­ća, ko­ju je po­tom, kao ta­kvu, pre­uzeo i ko­me­sar za pro­ši­re­nje Jo­ha­nes Han te u svo­jim po­slje­dnjim is­tu­pi­ma po­ten­ci­ra upra­vo to pi­ta­nje.

Di­rek­tnu po­ve­zni­cu vi­di i Da­vor Đe­ne­ro, je­dan od naj­pri­zna­ti­jih po­li­ti­čkih ana­li­ti­ča­ra u Hrvat­skoj, ko­ji sma­tra da su "Mar­ša­lov plan" i pro­je­kat ca­rin­ske uni­je za­pa­dnog Bal­ka­na dvi­je stra­ne je­dne me­da­lje - eko­nom­ska i po­li­ti­čka. "Uko­li­ko se to ispos­ta­vi kao ta­kvo, to će bi­ti izu­ze­tno ne­po­vo­ljno za Hrvat­sku, ko­joj se za­tva­ra pros­tor pre­ma BiH, ali i Crnu Go­ru, ko­joj su os­ta­le sa­mo go­di­na ili dvi­je do kra­ja pre­go­vo­ra", is­ti­če Đe­ne­ro. Sma­tra da će, u bi­lo ko­jem slu­ča­ju, blok ze­ma­lja iz re­gi­je je­dnog da­na i u odre­đe­nom tre­nut­ku za­je­dno bi­ti pri­mljen u EU.

Za ra­zli­ku od nje­ga, Du­šan Ja­njić, po­li­ti­čki ana­li­ti­čar iz Beo­gra­da, sma­tra da bi­lo ka­kva ca­rin­ska uni­ja ne­će bi­ti for­mi­ra­na, zbog is­kus­ta­va iz pro­šlos­ti.

"Mi­slim da se Vu­čić za­le­teo s pri­čom o ca­rin­skoj uni­ji. Na­ime, sve te ze­mlje čla­ni­ce su CEF­TA i ima­ju vrlo ma­lo ca­rin­skih ba­ri­je­ra. Ne­ma­čka ne­će da smiš­lja ne­ku no­vu uni­ju, si­gu­ran sam da ni Evro­pa ni­ko­ga ne­će da te­ra na ne­ke no­ve sa­ve­ze", is­ti­če Ja­njić. Uvje­ren je da, s dru­ge stra­ne, re­gi­ja mo­že oče­ki­va­ti ozbi­ljan no­vac, na­vo­de­ći da će i Nje­ma­čka i EU mo­ra­ti uva­ži­ti Ki­ne­ze i ki­nes­ke in­ves­ti­ci­je.

Zva­ni­čni­ci u BiH poz­drav­lja­ju no­vi nje­ma­čki plan, s tim da po­je­di­ni­ci, po­put Bo­ri­sla­va Bo­ji­ća, drža­vnog po­sla­ni­ka i pot­pred­sjedn­i­ka SDS-a, izra­ža­va­ju skep­su ka­da je u pi­ta­nje pro­ve­dba pro­gra­ma.

"Vlas­ti u BiH su po­ka­za­le da su ne­spo­so­bne da ri­je­še kru­pna in­fras­tru­ktur­na pi­ta­nja. Da­kle, va­žno je pi­ta­nje im­ple­men­ta­ci­je, jer ako to bu­de ra­di­le ove vlas­ti, ima­će­mo is­te pro­ble­me. Me­đu­tim, si­gu­ran sam da će Nje­ma­čka kao ve­li­ka i ozbi­ljna ze­mlja iza­ći pred Evro­pu i re­ći: 'Ovo je plan'", ka­že Bo­jić.

Šem­su­din Me­hme­do­vić, po­sla­nik SDA u par­la­men­tu BiH, ka­že ka­ko je oči­gle­dno da EU ima svo­je unu­traš­nje pro­ble­me te da po­ku­ša­va da ih ri­je­ši na na­čin da za­us­ta­ve pro­ces pro­ši­re­nja.

"Mi s Bal­ka­na nji­ma smo si­gur­no­sna pri­je­tnja iz vi­še ra­zlo­ga. Do­bro je što se že­li ulo­ži­ti u eko­no­mi­ju i ra­zvoj in­fras­tru­ktu­re, jer će to otvo­ri­ti i ra­dna mjes­ta. Me­đu­tim, u BiH i na Bal­ka­nu ima­mo gru­ba krše­nja ljud­skih pra­va, a eko­no­mi­jom se to ni­ka­ko ne mo­že za­mi­je­ni­ti", po­ru­ču­je Me­hme­do­vić.

Hel­bah: Cilj je oja­ča­ti, a ne za­us­ta­vi­ti EU agen­du

Kris­ti­jan Hel­bah, iza­sla­nik MVP-a Nje­ma­čke za ju­go­is­to­čnu Evro­pu, ina­če biv­ši nje­ma­čki am­ba­sa­dor u BiH, ka­že da je cilj ove ini­ci­ja­ti­ve ubje­đi­va­nje nje­ma­čke i evrop­ske ja­vnos­ti ka­ko je po­tre­ban ja­či an­ga­žman na Bal­ka­nu.

"Ta­kav an­ga­žman je po­tre­ban pre­vas­ho­dno s ciljem uspos­tav­lja­nja pra­vne drža­ve i bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je. Ni­je cilj da se za­us­ta­vi EU agen­da, već da se ona oja­ča", re­kao je Hel­bah za "Ne­za­vi­sne".