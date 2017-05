Nova lica u foteljama potpredsjednika SDS-a

BANJALUKA, BIJELJINA - Četiri dana pred izbornu sjednicu Skupštine SDS-a, na kojoj će biti birani novi organi stranke, sumiraju se rezultati lobiranja po regionalnim odborima od kojih će zavisiti kandidature, ali i pravac budućeg kretanja partije koja je na raskrsnici između nastavka reformi i koketiranja s recidivima ratne prošlosti.

Prema saznanjima "Nezavisnih", dosta je novih kandidata za potpredsjednike, no isto tako, neki aktuelni potpredsjednici mogu biti sigurni da će i dalje ostati na svojim funkcijama.

Od novih imena izvjesno je da bi regiju Hercegovine kao novi potpredsjednik trebalo da predstavlja Dragan Ćuzulan, bivši generalni sekretar stranke, koji trenutno obnaša funkciju državnog koordinatora za reformu javne uprave.

SDS je posebno osjetljiv na regiju Banjaluka i banjalučki Gradski odbor, koji su posljednjih desetak godina potresale brojne afere i borbe klanova, a izvjesno je da će kandidat s ovog područja biti Davor Šešić.

Najozbiljniji kandidat regije Posavina je Lazo Marić, u prijedorskoj regiji Borislav Bojić, dok se u Prnjavoru vodi odsudna borba između predsjednika OO SDS Prnjavor Nemanje Vasića i Miladina Stanića. Jedan od njih dvojice treba da bude novi potpredsjednik.

Kako saznajemo, najozbiljniji kandidat iz zvorničke regije je Dragomir Vasić, dok će zanimljivo biti vidjeti i rasplet lobiranja za dobojsku regiju.

Naime, sadašnjeg potpredsjednika Borisa Jerinića ugrožava kandidatura općinskog načelnika Obrena Petrovića, a nijedan od sagovornika s kojim smo razgovarali ne usuđuje se prognozirati u ovom slučaju.

Od ostalih, svoje potpredsjedničke pozicije trebalo bi da zadrže Milovan -Cicko Bjelica i Mićo Mićić.

Upravo Bjelica za "Nezavisne" ističe da je već dobio podršku Regionalnog odbora, koja sada samo treba da bude potvrđena.

"Jedini sam kandidat. Da smo imali dva kandidata, onda bi bilo tajno glasanje na sjednici Glavnog odbora", kaže Bjelica.

Inače, on ne očekuje nikakve turbulencije na sjednici Skupštine u nedjelju u Bijeljini, navodeći da je većina stvari usaglašena te da će Skupština izabrati novi GO, a onda GO novo Predsjedništvo i potpredsjednike, dok predsjednik stranke neće biti biran jer je već izabran.

"Nezavisne" su jučer pozivom zatekle Dragana Ćuzulana, koji je, na pitanje hoće li biti novi potpredsjednik, rekao da nije korektno bila šta prejudicirati.

"Ne mogu govoriti o tome, tek slijedi novi proces, sjednica Skupštine koja bira novi GO. Svi mogu da budu kandidati koji su u GO", naveo je Ćuzulan.

Inače, iz više izvora "Nezavisnim" je potvrđeno da su se unutar SDS-a iskristalizirale tri grupe, ili tri struje, od kojih će svaka pokušati osigurati premoć odlučivanja i donošenja ključnih odluka u narednom periodu.

Jednu predvode aktuelni predsjednik Vukota Govedarica i generalni sekretar Igor Ostojić. Drugom upravljaju Mirko Šarović i Nemanja Vasić, a uz njih je, navodno, i Borislav Bojić.

Treći klan je i najveće iznenađenje. Naime, nakon što su dugo bili u lošim odnosima, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić i Darko Babalj, delegat u Domu naroda parlamenta BiH, udružili su se u grupaciju za koju se već priča da je najsposobnija u SDS-u i da će se mnogo toga u budućnosti pitati.*