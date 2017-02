Novac od nekretnina u Njujorku za mjesec dana

SARAJEVO - Države nasljednice bivše Jugoslavije odabrale su zajedničku kuću, odnosno agenciju za prodaju pet objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ, a prve prodaje očekuju se za mjesec dana, i to nekretnina u Njujorku.

Kazao je to juče Zenit Kelić, pomoćnik ministra finansija i trezora BiH za poslove sukcesije bivše SFRJ.

Dan prije Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o pokretanju postupka zajedničke prodaje ovih pet objekata u Njujorku, Bonu, Tokiju i Bernu za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Kako je pojašnjeno, ovim je samo formalizovana ranija odluka Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, na osnovu koje je u novembru i objavljen tender za izbor agencije za prodaju nekretnina. Odlukom Vijeća ministara BiH, na koju se čekalo dva mjeseca, data je sada saglasnost BiH kao zemlje.

Zajednička prodaja

"Odabrana je zajednička kuća koja će to prodavati. U pitanju je jedna američka kuća. Prodaju očekujemo brzo, za mjesec dana. Ali ne svih pet. Prvo idu objekti u SAD", rekao je Kelić.

Objekti koji idu u zajedničku prodaju su stalna misija pri UN-u te rezidencija stalnog predstavnika SFRJ pri UN-u (stan) u Njujorku, zatim ambasada u Bonu, te ambasada i prateće rezidencije u Tokiju i Bernu.

Ova zajednička prodaja dogovorena je na sastanku Zajedničkog odbora za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ održanom u aprilu prošle godine u Skoplju.

"Tržišna vrijednost sve ove imovine je oko 80 miliona dolara, ali po knjigama, u spisu, je 42 miliona dolara. Najveća je ambasada u Bonu, koja po knjigama vrijedi oko 7,7 miliona dolara. Teško je o tome govoriti. Znate da je za rezidenciju u Njujorku bilo da je 2,2 miliona dolara, pa 1,8 miliona dolara, a onda je bilo govora da vrijedi i više od 20 miliona dolara", rekao je Kelić.

Ipak, od prodaje ove imovine očekuje se oko 80 miliona dolara, a BiH treba da pripadne 15 odsto, što je, ako se postigne cijena od 80 miliona dolara, oko 12 miliona dolara. Ovih 15 odsto je u skladu s postocima za svaku državu nasljednicu utvrđenim Aneksom B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Kelić napominje da se još ne može reći za šta će biti utrošen novac od prodaje, ali da će vjerovatno biti raspoređen u određenim postocima na državu, entitete i Brčko distrikt, a dalje bi vlade trebalo da odluče šta će uraditi s tim novcem u smislu da li će ići u budžet, za neke projekte i slično.

Prodaju vodi slovenačko Ministarstvo vanjskih poslova

"Ovo je prvi put da se dobija novac od prodaje. Do sada su se dobijali objekti. Na primjer, dobili smo objekat u Ankari, a s obzirom na to da imamo ambasadu u Turskoj, to se ustupa Srbiji, i biće neka naknada. Vijeće ministara BiH treba donijeti odluku o tome. Zakonom nije pokriven taj dio", pojasnio je Kelić.

Nebojša Regoje, portparol Ministarsva vanjskih poslova BiH, kazao je da sve u vezi s prodajom ove imovine vodi slovenačko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je i raspisalo tender za izbor agencije, te da se do idućeg sastanka Zajedničke komisije neće znati konkretni podaci, a da još nije poznato kada će biti naredni sastanak.

On je ranije pojasnio da nijedna država nasljednica bivše SFRJ nije zainteresovana za ove objekte, uključujući luksuzni i velik apartman u Njujorku, jer nemaju interesa da ga koriste, te da bi održavanje tog stana bilo preskupo. Prodaja objekata trebalo bi da se odvija putem javnog oglasa.

Inače, svojevremeno je pisano da su za stan od šest spavaćih soba u Njujorku bili zainteresovani i glumci Džek Nikolson i Robert de Niro, te da se sličan stan prema njujorškim agencijama procjenjuje na 22 miliona dolara.

Kvadrature objekata