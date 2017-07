Novak Đukić: Na "Tuzlanskoj kapiji" dogodio se teroristički napad na civile

BEOGRAD - Bivši načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske general Novak Đukić izjavio je da ekpertiza događaja na "Tuzlanskoj kapiji" 25. maja 1995. godine, kada je poginula 71 osoba, a ranjeno 240, ukazuje na to da se tamo dogodio teroristički napad na civile.

Đukić je rekao da je na poligonu u Nikincima, gdje je izgrađena replika "Tuzlanske kapije" izvršen 31 opit, te da su ti nalazi dostavljeni na 15 adresa u Srbiji, Sudu BiH, kao i glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu.

"Svi ogledi i dejstva projektila snimana su najbržim kamerama današnjice i ne postoji procenat mogućnosti da je topovska granata ubila te ljude. Veliki broj žrtava sa `Kapije`, koje iskreno žalim, pogođen je parčadima iz nekoliko pravaca", rekao je Đukić za "Večernje novosti".

Prema njegovim riječima, iz Srbije se niko nije javio da kaže da je dobio "poštu", ali jeste haški tužilac koji je napisao da treba da se žali nakon što izdrži kaznu.

"Ova ekspertiza ukazuje na to da se u Tuzli dogodio teroristički napad na civile i mislili smo da bi to trebalo da zanima Bramerca. On je reagovao i hitno je doputovao u Sarajevo, pa u Beograd. Međutim, od Višeg suda tražio je da prizna sarajevsku presudu i da me prebaci u BiH na izdržavanje kazne", rekao je general Đukić.

On je naglasio da su preko beogradskog suda traženi spisi njegovog predmeta iz BiH, ali ih Sarajevo nikada nije poslalo.

"Tražili smo obdukcioni nalaz žrtava, izvještaje i rekonstrukciju događaja, zatim gelere koji su posijali smrt.. I dobili odgovor da sarajevski sud nije u posjedu ove dokumentacije", naveo je Đukić, koji je 2008. godine osuđen na 25 godina robije, a potom oslobođen 2014. godine nakon što je sud u Strazburu ustanovio da su sarajevski sudovi sudili Srbima po strožim zakonima.

On je podsjetio da je ekspertski nalaz događaja sa "Tuzlanske kapije" rađen tri godine i da je gotovo 400 stručnjaka egzaktno i neoborivo ustanovilo da pokolj u Tuzli nije mogla da izazove granata od 130 milimetara, te da je on nevin.

Đukić smatra da vještačenje treba da se radi i za "Markale", "Račak" i mnogo drugih "Račaka".

General Đukić je napomenuo da je cijeli rat proveo na Ozrenu i da zna da se zamjerio sponzorima države Alije Izetbegovića, koji je dolazio u Vozuću i komandovao mudžahedinima preko svojih komandanata.

"Moji vojnici su četiri godine branili 176 kilometara fronta opkoljeni Drugim i Trećim korpusom Armije RBiH. Samo u dva kilometra imali smo izlaz ka Doboju. Za to vrijeme na nas je jurišalo nekoliko hiljada mudžahedina i na nama su slomili zube septembra 1995. godine", rekao je Đukić.

On je istakao da je u više navrata slušao sa druge strane fronta kako mudžahedini ubijaju zarobljene vojnike, kako im ritualno sijeku glave i nabijaju ih na kolac.

"Gledao sam to i svojim očima i vodio vojsku u kontraofanzive da im tijela barem spasimo. Na Ozrenu je ostalo njih 1.700", podsjetio je Đukić, te istakao da nije zločinac i monstrum koji je ubijao mladež nekog naroda.