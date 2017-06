Novalić: Do kraja mandata zaposlićemo ukupno 50.000 ljudi

SARAJEVO - Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, rekao je večeras da je cilj njegove Vlade da do kraja mandata otvori 50.000 radnih mjesta.

On je nakon redovne sjednice Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA) ispričao detalje o uspjesima koje je, kako je kazao, postigla njegova Vlada u procesu zapošljavanja u FBiH.

''Poznato je da je SDA napravila jedan reformski program i poznato je da je 80 posto tog programa prešlo u reformsku agendu. Ova tematska sjednica Predsjedništva SDA treba dati odgovore na pitanja - šta smo uradili 26 ili 27 mjeseci i šta trebamo u narednih 15 prioritetno uraditi i šta su rezultati dosadašnjeg rada, u slovima i brojkama, samo činjenice'', ispričao je Novalić za N1.

Potom je pričao i o konkretnim podacima, rekavši da je u 2016. godini otvoreno 8.500 zanatskih firmi.

''Mi ne proklizavamo, mi koristimo podatke. Imamo podatke. Konačno smo vidjeli da se u 2016. godini otvorilo 8.500 obrtničkih firmi s najmanje jednim uposlenim. Sve to skupa dalo je rezultat od 30.500 ljudi, znamo po kojim gradovima i firmama. Još samo da ovom društvu damo imena. To je u periodu od dvije godine. Naš cilj je 50.000 u ovom mandatu'', naglasio je on i zaključio:

''Ako ste pratili, ja nisam spominjao akcize. Akcize na gorivo već postoje i one idu u opšte potrošnje budžeta. Ovo o čemu mi govorima su putarine i one su najmanje u regiji. Imamo četvrtinu od hrvatskog i manje od trećine putarina u Srbiji. To se pitanje mora vratiti nazad. Akciza je pravo rješenje za brži oporavak i rast ekonomije. Imamo ga i ovako, ali želimo brži rast. To je važno pitanje'', poentirao je federalni premijer.