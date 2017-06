Novalić: Neće biti raskinut aranžman sa MMF-om

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je da aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) sigurno neće biti raskinut, iako postoje najave da bi mogao biti preispitan i promijenjen.

"Vlada FBiH, a vjerujem i Vlada Republike Srpske, opredijeljena je da MMF nastavi sa angažmanom u BiH. MMF je bitan partner u započetim reformskim procesima i izuzetno cijenimo njegovu podršku. Nije riječ samo o novcu, već i o savjetodavnoj pomoći neophodnoj za nastavak ekonomskih reformi", poručio je Novalić.

On je za "Glas Srpske" rekao da je povećanje akciza bilo nešto što je trebalo da bude usvojeno rutinski, ali su pojedinci, nažalost, odlučili da na tome skupljaju jeftine političke poene i predstave se kao tobožnji zastupnici interesa građana.

"Stranke i pojedinci koji lobiraju protiv povećanja akciza služe se isključivo populizmom. Akcize nisu potrebne da, kako oni tvrde, krpimo rupe u budžetu, isplaćujemo plate administraciji i spasavamo entitete od bankrota. Jedini cilj je da pokrenemo velike infrastrukturne projekte", naveo je Novalić.

On je rekao da nisu tačna pojednostavljenja da entiteti zavise od MMF-a, već je aranžman sa tom finansijskom institucijom dodatna kratkoročna pomoć održavanju fiskalne stabilnosti.

Novalić je naveo da je na nivou BiH važno ispuniti uslove MMF-a koji se odnose na zaustavljanje rasta administracije, kao i na smanjenje razlike između plata u administraciji i u realnom sektoru.

Federalni premijer kaže da je zadovoljan saradnjom entiteta, jer su predsjednik Vlade Srpske Željka Cvijanović i on svjesni da su ekonomija i razvoj ključni za stabilnost i prosperitet svakog građanina.

"U stalnoj smo komunikaciji, zajedno radimo na harmonizaciji zakonskih rješenja i podržavamo se u ispunjavanju obaveza iz reformske agende", istakao je Novalić.

On je dodao da mehanizam koordinacije još nije profunkcionisao do kraja, te izrazio nadu da da će se to dogoditi uskoro.