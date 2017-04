Novi zakon daje prednost hitnoj, a ne limuzini

SARAJEVO - Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, ali i parlament, podržavaju inicijativu da se do kraja godine otpočne s izradom novog zakona o sigurnosti saobraćaja.

Ovo je u petak "Nezavisnim" rekao Ismir Jusko, državni resorni ministar, koji nam se javio sa puta iz Amerike.

Naime, dan ranije dogodile su se nemile scene na sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, kada su se pojedini poslanici doslovno posvađali u vezi s (ne)slanjem u proceduru izmjena Zakona o sigurnosti saobraćaja.

Podsjećamo, prema prijedlogu poslanika Damira Arnauta (SBB), izmjene bi predvidjele ispravljanje anomalije po kojoj vozila pod pratnjom, dakle funkcionerske limuzine, imaju prednost nad svim drugim vozilima, pa tako i kolima hitne pomoći!

Zakon nije prošao na komisiji jer nije dobio pozitivan stav pomoćnika ministra Zorana Andrića, za kojeg Jusko kaže kako je "samo tumačio trenutni član zakona koji to pojašnjava".

Momčilo Novaković, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije, podsjeća da je uobičajeno da bilo koji predloženi zakon najprije dobije stav resornog ministarstva ili Vijeća ministara.

"Na samoj sjednici pomoćnik ministra Andrić je iznio negativan stav na Arnautov prijedlog, koji je Arnaut smatrao njegovim ličnim stavom. Logično je onda da to ide na Ministarstvo, što je i u Arnautovom interesu, a i ministar Jusko je iz Arnautove stranke. Svi iz Komisije su bili jednoglasno za to, a sve što je kasnije Arnaut iznio su same insinuacije", kaže Novaković.

Arnaut je optužio Novakovića i još neke poslanike da će lično biti odgovorni za smrt ljudi koje vozila hitne neće moći dovoljno brzo dovesti do medicinske pomoći "jer ostaje zakon koji prednost daje funkcionerskim vozilima".

"Želim da kažem da je i Vlada RS, odnosno resorno ministarstvo, dalo negativan stav na izmjene zakona. Oni su iznijeli stav da se na ovome zakonu radilo pune četiri godine i da bi nove promjene donijele zabune. Njihov stav je da stoga treba donijeti novi zakon, jer se čestim izmjenama samo unose zabune", zaključuje Novaković.

Upravo ove stvari naglašava i sam Jusko, koji ističe da je upoznat s cijelim problemom i da je već formirao tim "koji će se posebno posvetiti ovom pitanju".

"U narednom periodu ćemo organizovati sastanak da zajednički nađemo rješenje. Moj lični stav je da bilo koje vozilo ne može imati prednost nad vozilom u kojem je osoba koja se bori za život. Dakle, treba da krenemo s izradom novog zakona. To je stav i parlamentaraca, ali i Ministarstva", ističe Jusko.