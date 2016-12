Novu godinu u Federaciji slave do srijede

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako se Nova godina proslavlja u noći sa subote na nedjelju, vrata državnih ustanova i preduzeća, ali i firmi i trgovina, u Federaciji BiH biće zaključana sve do iduće srijede.

Iskorištena je zakonska mogućnost, kako su saopštili iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prenosa praznika na prvi radni dan, što je, međutim, prema riječima poslodavaca u ovom entitetu nedopustivo, jer nije logično da se 1. januar, koji pada u nedjelju, prenosi na utorak, 3. januar.

"To je loša politika, jer evropska praksa, kao i ona u regionu, ne poznaje ovaj pojam. To znači da ako je praznik pao na nedjelju, on se i proslavlja tog dana i nema pomjeranja", kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Kako je istakao, zbog svega može doći do pomjeranja rokova isporuke, kao i preuzetih obaveza.

"Poslodavci koji budu imali posla sigurno će raditi, s tim da im je obaveza da radnika plate 60 odsto više, a što im opet stvara dodatne troškove koji nisu nužni", rekao je Smailbegović.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je kako su na osnovu Zakona o praznicima ponedjeljak i utorak neradni dani te da poslodavci, ustanove, organi uprave i druga pravna lica ne mogu da rade.

U Centrima civilnih inicijativa (CCI), koji pomno prate efikasnost javne uprave, kažu kako je nenormalno da godišnje imamo 15 do 20 neradnih dana jer nam to umanjuje ekonomsku aktivnost.

"Jednim dijelom se pridobijaju ljudi i suptilno kupuje socijalni mir, gdje se onima koji imaju male plate daju neradni dani kako bi se malo odobrovoljili. Sa druge, radnici to gledaju kao kompenzaciju za ono što nemaju. Vlasti vrlo vješto kalkulišu i na ovaj način otpor i nezadovoljstvo čine mekšim", ocjenjuje Adis Arapović iz CCI-ja.

Arapović smatra da što prije u razmatranje treba uzeti izmjena zakonske regulative i donošenje novih propisa, prema kojim bi se broj neradnih dana drastično smanjio i sveo na evropski prosjek.

"Dvanaestina godine se izgubi na praznovanje, dva mjeseca na godišnje odmore, tri na političke krize i prepucavanje, pa kad se sve sabere pola godine imamo prazan hod u zemlji", rekao je Arapović.

Kako kaže, zbog svega nije neuobičajeno da u januaru nema nijedne sjednice Vijeća ministara BiH jer je uvijek neko na odmoru i prazniku.

Kada je Republika Srpska u pitanju, bar zasad nije u planu da se praznični novogodišnji datumi pomjeraju pa svi zaposleni već u utorak treba da se jave na svoja radna mjesta.

To je potvrdila i Lejla Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave RS, koja je kazala da su 1. i 2. januar neradni, dok se 3. već radi.

"Kod nas neće biti slučaj kao u Federaciji BiH jer u januaru imamo dosta vjerskih, republičkih i državnih praznika i iz tog razloga je izabrano da su kod nas neradni 1. i 2. januar kad god padali", kazala je Rešićeva.

Međutim, ono što sigurno neće obradovati poslodavce je da se neće raditi 6, 7, 8. i 9. januar.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže da strahuje da će Vlada RS naknadno donijeti odluku da se ne radi i 14. januar, tačnije za Pravoslavnu novu godinu. Ideju o prenosu praznika s neradnog na radni dan ocijenio je kao ludost.

"To više nigdje u svijetu nema. Ako hoćemo da preživimo, moramo više, a ne manje da radimo. Takav luksuz sebi ne možemo da dozvolimo", kazao je Škrebić.