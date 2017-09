Od akciza na naftu i registracije vozila sakupili pet milijardi KM, a autoputeve prave kreditom

SARAJEVO, BANJALUKA - Po osnovu akciza na naftu i kroz registracije vozila u BiH tokom proteklih deset godina prikupljeno je, prema nezvaničnim procjenama, blizu pet milijardi maraka i sasvim je sigurno da ovaj novac koji je namijenjen za izgradnju i održavanje puteva i autoputeva nije potrošen namjenski.

Od tog novca, prema izjavama stručnjaka, BiH je bez ijedne marke kredita mogla izgraditi više od 500 kilometara autoputa.

Zvanični podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH govore da je po osnovu akciza za puteve i autoputeve od 2010. godine do avgusta ove godine prikupljeno više od 3,2 milijarde KM i ako se tome doda i novac koji je prikupljen prilikom registracije vozila, dođe se do cifre od blizu pet milijardi KM.

Bivši direktori preduzeća koja se bave održavanjem i izgradnjom puteva i autoputeva, kao i ekonomski analitičari tvrde da je sigurno da se taj novac troši nenamjenski te da kroz budžet uglavnom ode na javnu potrošnju, plate i finansiranje drugih budžetskih rashoda.

"Kada sam došao u tadašnju Direkciju za ceste, iz budžeta smo dobijali po osnovu prikupljenih namjenskih sredstava za putarine oko 40 miliona KM, a po tom osnovu se prikupljalo više od sto miliona KM godišnje. Tada sam bio politički uticajniji i uspio sam da dobijem ono što mi sljeduje. U četiri godine mog mandata u Direkciju se slijevalo između 105 i 115 miliona KM", rekao je Nemanja Vasić, bivši direktor Direkcije za ceste, a sada potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH. Kaže da se taj namjenski prikupljen novac sada zloupotrebljava, te da se koristi za druge namjene, a ne za izgradnju puteva i autoputeva.

Inače, BiH ima najmanje kilometara autoputeva u regionu, svega oko 200, računajući i autoput Banjaluka - Doboj, koji još nije završen, a ono što je najgore, svaki metar, i pored milijardi KM prikupljenih po osnovu putarina, izgrađen je kreditnim sredstvima. Srbija ima oko 800, a Hrvatska više od 1.300 kilometara i BiH je jedina zemlja u Evropi koja je u 21. vijek ušla bez ijednog kilometra autoputa.

Ensad Karić, bivši direktor JP "Autocesta FBiH", kaže da je novac koji im je doznačavan od putarina, dok je on bio na čelu preduzeća, namjenski trošen, ali da ne može govoriti da li je preduzeće dobijalo sve što mu sljeduje s obzirom na novac koji se prikupi po tom osnovu.

Ovo preduzeće, prema izvještaju koji je nedavno dostavilo Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, od januara 2011. godine do kraja maja ove godine potrošilo je svega oko 400 miliona KM prikupljenih po osnovu prihoda od akciza i putarina.

"Sigurno je da toliki novac nije potrošen namjenski, jer da je tako, a uzimajući koliko u normalnim zemljama košta kilometar autoputa, u BiH bi do sada samo od tog novca trebalo da bude više od 600 kilometara, i to bez ijedne marke kredita za to. Ovako taj novac je otišao na plate i javnu potrošnju", rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Zbog ovoga, odnosno nenamjenskog trošenja novca, u parlamentu BiH formirana je i istražna komisija. Međutim, kako kažu stručnjaci, domet te komisije biće samo da utvrdi ono što svi znamo, a to je da novac nije potrošen namjenski i na tome će se sve završiti.

Uprkos nenamjenskom utrošku sredstava, dio vlasti u BiH pokušava da izmijeni Zakon o akcizama i za još 0,15 feninga po litru poveća akcizu na naftu. Obrazloženje za taj potez pokušavaju opravdati pričom da se ubrza izgradnja autoputeva i puteva u BiH.