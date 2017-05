Od oktobra za penzije potrebno 86 miliona KM mjesečno

TESLIĆ - Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić, rekao je da će nakon povećanja penzija od tri odsto, u oktobru ove godine, za isplate penzionerima biće neophodno izdvojiti 86 miliona KM na mjesečnom nivou.

Milić je istakao da će se o preostalom procentu povećanja penzija, od ukupno pet odsto, a koji predviđa zaključak Narodne skupštine Republike Srpske, razmišljati već u narednoj godini.

On je podsjetio da je juče održan sastanak sa predsjednikom Vlade Srpske i potpredsjednikom, te predsjednicima Udruženja penzionera i Odbora za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Narodnoj skupštini, i da je premijer Željka Cvijanović rekla da će od oktobarske penzije biti povećane tri odsto.

Milić je naglasio da je u toku priprema informacije o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja koja će se uskoro naći u radnom materijalu Narodne skupštine i u kojoj će resorno ministarstvo dati određene prijedloge za obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava.

"Povećanje od jedan odsto na godišnjem nivou zahtijeva 11.000.000 KM, i to nisu mala sredstva. Već od oktobarske penzije biće nam potrebno 3.000.000 KM više svaki mjesec", kaže Milić.

On je dodao da se, ako se žele pronaći sredstva, mora uvesti veća disciplina prilikom obračuna i naplate doprinosa, naročito kod onih koji su neredovni.

Neki od prijedloga biće i da se povede trajna akcija u borbi protiv rada na crno, te da se komercijalne banke uključe u nadzor i kontrolu nad redovnošću uplate doprinosa, što je praksa u zemljama u okruženju.

On je rekao da Fond PIO predlaže da se uvedu platni razredi i da se ne dopusti mogućnost, kao što je trenutno praksa, da lica sa visokom stručnom spremom budu prijavljena na minimalni iznos.

Milić je, kako kaže, svjestan da penzioneri nisu zadovoljni trenutnim statusom, ali tvrdi da su zahvalni Vladi na isplati penzija putem Trezora koja je uvela stabilnost i koja predstavlja garant redovnosti isplate.

On je uputio apel da se sadašnji osiguranici i zaposleni zapitaju na koji iznos su prijavljeni i da li njihov poslodavac isplaćuje doprinose jer je penzija radno stečeno pravo, a ne socijalno pravo.

Cvijanović: Povećanje penzija iz doprinosa kao i do sada

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će najavljeno povećanje penzija od tri odsto od oktobra ove godine biti finansirano iz doprinosa, kao i do sada.

Cvijanovićeva je podsjetila da je Vlada prošle godine preuzela obavezu da se iz Budžeta, trezorskim poslovanjem, izvršava ta obaveza čime je penzioni sistem, odnosno sama isplata penzija uvedena u jedan sistem redovnosti, pri čemu se sada penzije isplaćuju u roku od sedam dana kada je riječ o Republici Srpskoj, nakon čega se penzije isplaćuju za penzionere koji žive u inostranstvu, a nekada je to bilo 30 dana.

"U prethodnom periodu povećali smo penzije od 11,3 odsto. Sada smo najavili povećanje u dva koraka - jedno od tri odsto koje će se odnosti na oktobarsku penziju, a onda naredne godine dodatnih dva odsto kako bismo ispunili svoju obavezu koja je definsina zaključkom Narodne skupštine", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Vlada imala namjeru povećati penzije i da nije bilo tog zaključka.

"Penzije će se isplaćivati kao i do sada, to je ukalkulisani trošak za koji smo znali i za koji smo se svjesno opredijelili i pored pritisaka da se ta odluka ranije donese i počne primjenjavati od početka ove godine. Mi smo i tada rekli penzionerima da će, kada to bude moguće i kada budemo bili sigurni da je to moguće, penzioneri biti obaviješteni i juče smo ih obavijestili da će povećanje penzija biti od oktobarske penzije", naglasila je Cvijanovićeva.