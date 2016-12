Odmetnuta četvorka nastavlja rad van SDA

SARAJEVO - Četiri poslanika iz Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović nastaviće djelovanje van Kluba SDA sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

Ovo je istaknuto nakon što je juče okončan neformalni sastanak predstavnika Radne grupe SDA i predstavnika četiri poslanika.

Iako su u izjavama Sadik Ahmetović s jedne strane i Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA, s druge strane kazali da je sastanak održan i da će on biti nastavljen i danas, te da očekuju pozitivne odluke, Senad Šepić i Salko Sokolović to su demantovali, kazavši kako nije bilo oficijelnog sastanka jer se nisu stekli uslovi za to.

Naime, kako je novinare informisao sam Šepić, neformalnom sastanku su prisustvovali Ahmetović i Mehmedović, koji su samo prenijeli stav četvorice poslanika da neće ni početi razgovore dok SDA ne poništi odluku o smjeni općinskih odbora ove stranke u Srebrenici i Cazinu.

Potvrdio je da iza saopštenja koje je napisano i poslano medijima stoje njih četvorica i da nema razmimoilaženja među njima u stavovima.

Mehmedović juče nije želio dati zvaničnu izjavu novinarima koji su više od dva sata pred zgradom parlamenta BiH čekali da se sastanak okonča.

U svom saopštenju oni tvrde da je trebalo da se održi radni sastanak grupe poslanika sa radnom grupom SDA radi utvrđivanja daljih aktivnosti u smislu poboljšanja stanja u SDA i odnosa u državi.

"Imajući na umu da je u pripremi današnjeg sastanka bilo dogovoreno da predsjednik SDA Bakir Izetbegović smijeni organe i funkcionere SDA koji su odgovorni za krađu i namještanje kongresa, održanog u maju prošle godine, da stavi sve odluke koje su od održavanja takvog kongresa donošene i usvajane, a tiču se nedemokratskih smjena i sankcioniranja članova grupe za reforme i demokratizaciju SDA, te obustavi nestatutarna spletkarenja svojih bližih saradnika, kojima se pokušava zastrašiti ili ponižavati izabrane zastupnike naroda i s obzirom na to da predsjednik Izetbegović nije ništa učinio u tom pravcu, nisu se stekli osnovni uvjeti za odražavanje sastanka, isti nije ni održan", stoji u ovom saopštenju.

Adil Osmanović izjavio je juče kako se nada da će Klub SDA u Predstavničkom domu ostati u sastavu od deset parlamentaraca.

Osmanović je kazao da su na sastanku Radne grupe Kolegija SDA sa četiri nezadovoljna poslanika u Predstavničkom domu otvorena sva pitanja koja tište zastupnike u posljednjih godinu dana.

"Dogovorili smo da sjednemo ponovo danas, sutra i da sve probleme koje su iznijeli stavimo na papir i jedan po jedan ih počnemo rješavati. Ono što su iznijeli kao probleme jesu sankcije koje su im izrečene od općinskih organizacija SDA u Srebrenici i Cazinu i da Predsjedništvo SDA ih razmotri i stavi van snage", rekao je Osmanović, te dodao da je razgovarano i o zahtjevu poslanika da se oformi radna grupa koja će raditi na pripremama kongresa SDA 2019. godine u pogledu učešća većeg broja delegata na kongresu SDA.

Upitan da li će ispuniti zahtjev četiri poslanika o sazivanju vanrednog kongresa, Osmanović je istakao da je to komplikovano.