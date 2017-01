Osmanović: Pasoša ne smije nestati

SARAJEVO - Menadžment Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) treba učiniti sve, pronaći najbolje rješenje kako bi bilo osigurano da nakon 21. marta ne nestane pasoških knjižica za bh. građane.

Poručio je ovo u petak Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH, na pitanje šta učiniti i kako će biti riješeno pitanje mogućnosti nestanka novih pasoša nakon što su pala dva tendera za njihovu nabavku.

Osmanović podsjeća da je i Vijeće ministara prije nekoliko dana obavezalo IDDEEA da "hitno poduzme aktivnosti radi prevazilaženja trenutnog stanja".

"Mi nemamo zaliha pasoša, ova vrsta izdavanja ne podrazumijeva zalihe. I bilo bi katastrofalno, ja o tome neću ni da razmišljam, da pasoša nestane. Menadžment IDDEEA mora naći najbolje rješenje. Postoje modaliteti", poručio je Osmanović, koji je na pitanje ko je odgovoran što je uopće došlo do ove situacije, odgovorio kako je to pitanje za Ured za razmatranje žalbi (URŽ) koji je poništio tendere, te da on ne ulazi u to.

Ivica Ćavar, projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI), upozorava da, ukoliko poništenje tendera bude uzrokovalo probleme, odgovornost treba usmjeriti prema Vijeću ministara, resornom ministarstvu i IDDEEA.

"Oni su trebali pretpostaviti do kojih sve problema može doći prilikom raspisivanja tendera, te blagovremeno krenuti s tim aktivnostima, kako ne bi došlo do situacije u kojoj će jedini gubitnici ponovo biti građani BiH. Javnosti su dobro poznati svi problemi koji su bili prisutni prilikom ranijeg sklapanja ugovora o izradi pasoških knjižica i stoga ovaj proces, nakon dosta lošeg iskustva, od početka do kraja mora biti maksimalno transparentan", poručuje Ćavar.

U petak u vrijeme zaključenja ovog broja "Nezavisnih" dobili smo odgovor i iz IDDEEA, u kojem su, između ostalog, naveli da će uraditi "jedino moguće i u skladu je sa zakonskim propisima".

"Uskoro ćemo ponovo raspisati tender i o poduzetim aktivnostima redovno informirati Vijeće ministara BiH", saopćili su iz IDDEEA.

Vrijedi podsjetiti, URŽ je krajem decembra po drugi put poništio tender za nabavku pasoških knjižica, vrijedan 22 miliona KM, a nakon žalbe francuske kompanije "Gemalto" koja je srušila i prvi tender.

Prije toga, Ured je 20. oktobra donio rješenje kojim poništava raniju odluku IDDEEA da trogodišnji posao nabavke pasoških knjižica dodijeli banjalučkoj firmi "Muehlbauer", koja do 21. marta ima ugovor o nabavci pasoša za BiH.