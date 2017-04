Ovaj bh. političar je 'pojeo najviše bijelog hljeba'?

SARAJEVO - Savjet ministara BiH juče je van snage stavio odluku o ostvarivanju prava funkcionera u vlasti na nivou BiH na "bijeli hljeb".

Iz ove institucije saopšteno je da je s obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je član 48 brisan, više ne postoji pravni osnov za važenje ove odluke.

Ali dok se to dogodilo, iz budžeta su u ovu svrhu potrošeni (ili poklonjeni) milioni maraka. Funkcioneri su ih legalno stavili u džep iako u tom periodu nisu obavljali nikakve dužnosti, nisu dolazili na posao i nisu radili ništa.

Centar za istraživačko novinarstvo objavio je spisak korisnika ''bijelog hljeba''.

Poznato je i ime rekordera - Mirko Okolić bivši je zamjenik ministra odbrane BiH. Rođen je 1957. godine u Glogovici kod Doboja. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 1989. godine, a osamnaest godina kasnije i magistrirao na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjoj Luci. Do ulaska u politiku bio je i direktor autobuske stanice i preduzeća Autokomerc Doboj.

Član je Srpske demokratske stranke (SDS) od njenog osnivanja 1990. godine. Okolić je potpredsjednik Opštinske organizacije SDS-a Doboj i član Skupštine SDS-a. On je bio i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, a na ime ''bijelog hljeba'' dobio je 108.000 konvertibilnih maraka i po tome je apsolutni rekorder.

Kako je CIN ranije izvještavao, Okolić je nakon isteka prava na ''bijeli hljeb'' pronašao novi posao. Od 2015. godine je šef Kabineta gradonačelnika Doboja.

Ovu povlasticu koristile su i desetine funkcionera na najvišim pozicijama, a članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u prošlosti su relativno rijetko koristili blagodeti takozvanog bijelog hljeba.

Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, ovu opciju iskoristila su samo dva bivša člana državnog Predsjedništva. Ostali, zvanično, nisu tražili novac nakon isteka mandata.

Haris Silajdžić na ime bijelog hljeba dobio je čitavih 58.000 konvertibilnih maraka. On je ovo pravo koristio u periodu od novembra 2010. do decembra 2011. godine. Plata koju je u to vrijeme primao iznosila je 5.200 maraka što mu je u godini dana donijelo lijepu ''zaradu''.

Isto pravo iskoristio je i njegov nekadašnji kolega Željko Komšić. Danas predsjednik Demokratske fronte, na ime bijelog hljeba primio je ''samo'' 4.400 maraka. U ta dva mjeseca (novembar i decembar 2014. godine) njegova mjesečna plata iznosila je 2.200 KM.

