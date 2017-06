PIC protiv zatvaranja OHR-a

SARAJEVO - Politički direktori PIC-a jedinstveni su u stavu da još nije vrijeme da se ugasi OHR u BiH.

Ovo je u Sarajevu, nakon dvodnevnog zasjedanja političkih direktora PIC-a potvrdio i Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.

"Razgovarali smo o toj mogućnosti i moram vam reći da se vodila duga rasprava o tome, te da je zaključeno da još uvijek nisu ispunjeni uslovi pet plus dva, te da je i dalje prisutno kršenje Dejtonskog sporazuma", rekao je Incko.

Na upit novinara ima li procijenu kada bi moglo doći do zatvaranja OHR-a u BiH, Incko je rekao da je teško takvu procijenu dati, da bi on bio najsretniji kada bi sutra mogao otići, jer bi to značio da je ova zemlja ispoštovala uslove pet plus dva, da je realizovan Dejtonski sporazum, da se poštuju odluke Ustavnog suda, da ne postoji stanje koje u svom programu ima i referendum o odcjepljenju.

Podsjetio je da postoje zemlje u kojima su međunarodni zvaničnici bili prisutni i po 50 i 40 godina, te podsjetio da je njegova zemlja Austrija 10 godina bila pod patronatom, a da su u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata 40 godina bile prisutne savezničke snage.

“To bi najmanje treblao da vas brine“ poručio je Incko.

Incko je takođe istakao da je ovo prvi put nakon dugo vremena da su politički direktori PIK-a potpuno jedinstveni kada je u pitanju sadržaj kominikea, te da nema izdvojenih mišljenja.

Dodao je da su politički direktori izrazili zabrinutost i žaljenje što je u protekle tri godine iz BiH otišlo više od 100.000 mladih ljudi.

Politički direktori su pozvali bh.zvaničnike da poduzmu mjere na unapređenju cijelokupne političke situacije u zemlji, da se suzdrže od vršenja jednostranih radnji, te da se strogo pridržavaju temeljnih principa kompromisa, dijaloga i konsenzusa između tri konstitutivna naroda kada je u pitanju donošenje odluka.

Jedan od zakaljučaka kominikea je i potreba da se unaprijedi kvalitet života građana BiH provođenjem Reformske agende i ispunjavanjem drugih potrebnih uslova, što bi osiguralo daljnji napredak na putu ka EU.

Politički direktori, kako je istakao Incko, pozvlali su vlasti u BiH da se u najkraćem roku ispune preostali uvijeti u okviru proširenog aranžmana MMF-a, a u skladu sa jasnim obavezama koje su bh.vlasti preuzele prema MMF-u.

Ovaj put akcent je stavljen na provođenje odluke "Sejdić-Finci", "Zornić", "Pilav", te obavezu da se vlasti u BiH što prije posvete provedbi odluka Ustanvog suda BiH, uključujući i predmet "Ljubić" koji se konkretno odnosi na izbor delegata u Domu naroda FBiH, te da se posvete provođenju odluke Ustanvog suda BiH za Mostar i da se omogući održavanje izbora u ovome gradu.

"Stav političkih direktora PIC-a je da Mostar mora biti koherentna jedinstvena multietnička jedinica lokalne samouprave, sa određenim nivoom lokalnih nadležnosti. Stiče se utisak da dvije vodeće stranke u Mostaru namjerno ne žele riješiti ovo pitanje", kazao je Incko.

Brus Berton, prvi zamjenik Visokog predstavnika u BiH, kazao je da su politički direktori razgovarali i o slobodi medija u BiH, te da je ocijenjeno da je politika u velikoj mjeri utiče na medije, te da se 80 posto novinara u BiH boji pisati kritički o nekim temama zbog straha za posao ili za život.

"Politički direktori smatraju da je potrebno stvoriti uslove za razvoj slobodnih, objektivnih i profesionalnih medija u zemlji. Vlasti u BiH bi trebale prioritetno osigurati finansijsku stabilizaciju Javnog RTV sistema kao cjeline, uključujući i adekvatan sistem prikupljanja javnih prihoda", rekao je Barton.

Jedan od zaključaka kominikea je i da se treba posvetiti pitanju segregacije i diskriminacije kada je u pitanju obrazovi sistem, te da entitetski, kantonalni i opštinski orgnani u Jajcu i širom BiH trebaju poduzeti konkretne korake na rješavanju poteškoća bez segregacije učenika i unošenja novih podjela.

"Međunarodna zajedna protivi se osnivanju nove škole u Jajcu", jedan je od zaključaka dvodnenvog sastanka političkih direktora PIC-a.