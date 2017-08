Pandurević: Dodik pokušava diskreditovati sve one koji iza sebe imaju rezultate

ISTOČNO SARAJEVO - Potpredsjednica Srpske demokratske stranek Aleksandra Pandurević optužila je lidera SNSD-a Milorada Dodika da pokušava diskreditovati sve one koji iza sebe imaju rezultate.

"Dodik je oličenje uzurpacije i zloupotrebe vlasti, pri čemu diktatorski pokušava diskreditovati sve one koji iza sebe imaju rezultate. U normalnom, demokratskom društvu, pravi lider ne bi imao problem da pohvali način i brzinu kojom je ministar Mirko Šarović riješio trgovinske probleme s Hrvatskom, samo Milorad Dodik bi više volio da ispaštaju poljoprivredni proizvođači u RS da bi on mogao reći kako su ''krivi SDS i Šarović", tvrdi Pandurević, komentarišući Dodikovu izjavu da je ''Šarović katastrofalan za Srbe''.

Dodik treba da shvati, kaže ona, da nije kriv SDS što nisu usvojene veće akcize, nego vlast koja je novac trošila netransparentno i, kako navodi, namještala tendere.

Zar to, upitala je Pandurević, treba da plaća narod iza kojeg se on zaklanja.

"Dodikovi prijatelji i savjetnici su preko projekata lične karte i vozačke dozvole, firme ‘Tesla’, kao i preko ‘Bobar banke, ‘Banke Srpske’, ‘Boske’, ‘Unisa’, ‘Birača’, uzeli ne jednu nego deset tranši MMF-a. Je li narod treba to da plaća? Naravno da ne treba, neka on fino zamoli svoje prijatelje da RS vrate 10 posto i to je tranša MMF-a", kaže Pandurević.

Tvrdi da je sramota da Dodik proziva suprugu Mirka Šarovića i to zbog radnog mjesta u Centralnoj banci BiH, koje je, kako tvrdi, lošije od onih na kojima je prije radila.

Ona kaže da ''ne zna da li je Dodik samo bezobrazan i bahat, ili je i neupućen'', ali da bi ''proširio svoje vidike'' preporučuje mu da ''kao lider SNSD-a makar nauči partijski ‘rodoslov’ u Centralnoj banci'', pa da onda nekome spominje nepotizam, "ako već nepotizmom ne smatra kredit od tri milione koji je dodijelio svom sinu".