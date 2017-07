Pandurević: Isključenje Špirića nije rušenje Republike Srpske

SARAJEVO - Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a kazala je danas novinarima da je Nikola Špirić iz SNSD-a zloupotrijebio funkciju predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad OBA-om zbog toga što je prekinuo jučerašnju sjednicu bez da se raspravljao o zkaljučcima Predstanvičkog doma.

"Očito je da on nije u stnaju da radi taj posao", rekla je Pandurević.

Tvrdi da zahtjev za isključenje Špirića nije rušenje Republike Srpske, te da je rušenje RS kad tražite od bezbjednosnih i obavještajnih agencija da skrivaju dosijee političara, da ne istražuju kriminal i korupciju.

"To je rušenje Republike Srpske. Ako je neko urušio Republiku Srpsku urušavaju je pojedinci koji zloupotrebljavaju svoje pozicije u institucijama", kazala je Pandurević.

Upitana da kaže ko će biti novi predsjedavjaući Zajedničke komisije za nadzor nad OBA-om, jer to po poslovniku ne može biti Borislav Bojić, jer niej iz najveće opozicione partije, Pandurević je rekla da niko i nije rekao da će to biti Bojić, te da će on samo upotpuniti mjesto.

"Tu je Sredoje Nović koji, sigurna sam, ima više isksutva", kazala je Pandurević.

Ona je pozdravila stav ministra Neđe Trninića koji je jasno rekao da su Dodik, Špirić i Košarac, kada su u Mostaru pristali na Zakon o Javnom RTV sistemu, a znali su da će nadležnosti RTRS prenijeti na druge institucije.

„Pažljivo smo analizirali taj zakon i možemo reći da je ministar Trninić potpuno upravu“, kazala je Pandurević