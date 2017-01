Pandurević: Kako ćemo braniti RS ako je NATO 'presječe' kod Brčkog?

BANJALUKA - Potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević pozvala je SNSD da, kako je navela, prestane huškati narod i voditi Republiku Srpsku u konflikt sa čitavim svijetom, samo da bi sačuvali vlast.

Komentarišući izjavu potpredsjednika SNSD-a Marka Vidakovića, u kojoj je ocijenio da izjava lidera SDS-a Vukote Govedarice, da 'raspad BiH nije moguć bez rata', identična onim ‘bošnjačkih lidera iz Federacije BiH, nekada Harisa Silajdžića i Mustafe Cerića, a danas od čelnika SDA’, te da je ‘zabrinjavajuća činjenica da se predsjednik SDS-a svrstao u red ovih istomišljenika’, Pandurevićeva je upozorila da Vidaković "očigledno ne shvata da je svako raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma Damoklov mač nad Republikom Srpskom".

"Jedno su želje, drugo je realnost. Mladi i ostrašćeni Vidaković bi prvo sebi trebalo da odgovori, da li bi Srbija i Ruska Federacija podržale bilo kakvu promjenu Dejtona, pa i otcjepljenje!? Ne bi, to vidimo iz izjava najviših zvaničnika. Imamo li snage da idemo protiv cijelog svijeta, bez ijednog saveznika? Nemamo!", istakla je Pandurevićeva.

Ona je rekla i da su brojni mediji u region objavili planove NATO-a o ulasku u Brčko i zapitala "čime ćemo i kako braniti Republiku Srpsku, ako je NATO presječe kod Brčkog“.

"Kockari i hazarderi, koji danas sudbinu Republike Srpske stavljaju na ivicu provalije, a koji ni cipele nisu uprljali kada je Republika Srpska stvarana, poigravaju se emocijama naroda i, nažalost, Republiku Srpsku vode u neizvjesnost. Koliko je SNSD-u stalo do RS pokazuje i to da podržavaju ‘treći entitet’ i da ni riječ nisu rekli povodom izjave Dragana Čovića da će on obuhvatiti i Posavinu", rekla je ona.

"Samo ekonomski jaki narodi, sa snažnim saveznicima u svijetu, mogu dobiti nezavisnost, a SNSD je", tvrdi Pandurevićeva, "ekonomski uništio Republiku Srpsku, ispraznio je od stanovništva, i hiperprodukovao broj neprijatelja".

Ona je najavila da SDS priprema Deklaraciju o privrženosti Dejtonskom mirovnom sporazumu i ubrzanim evropskim integracijama koju će uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"Cilj te deklaracije je da definiše dva vitalna interesa Republike Srpske: očuvanje njenog dejtonskog statusa na načelima dva entiteta i tri konstitutivna naroda, te ubrzan evropski put kako ne bi imali zid EU i na granici sa Srbijom. SNSD, ako želi da izbrišemo granice sa Srbijom, treba da shvati da Republika Srpska treba da bude lokomotiva puta ka EU kako bi zajedno sa Srbijom postali članica EU i time izbrisali granicu na Drini. To je jedina nacionalno odgovorna politika, a sve drugo je put koji RS vodi u neizvjesnost", zaključila je potpredsjednica SDS-a.