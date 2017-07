Pandurevićeva traži suspenziju Špirića

SARAJEVO - Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, zatražila je danas da Predstavnički dom BiH privremeno suspenduje Nikolu Špirića, predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad OBA, do utvrđivanja da li je falsifikovao zaključke sa Komisije i proslijedio ih OBA.

„Ukoliko je to tačno počinjena je ozbiljna zloupotreba“, rekla je Pandurević.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a smatra da je neozbiljno voditi ovakvu raspravu na temelju medijskih natpisa.

Damir Arnaut (SBB) tvrdi da je Poslovnik jasan i da propisuje proceduru kada je u pitanju predsjedavajući i prvi i drugi zamjenik.

"Ako je prijedlog da se suspenduje Špirić, on ne može biti suspendovan, nego smijenjen, i onda bi se mogao ispoštovati entitetski balans u ovoj komisiji jer je on narušen na štetu FBiH", rekao je Arnaut.

Parlament BiH je uvrstio prijedlog Pandurevićeve kao tačku dnevnog reda, tako da će poslanici danas raspravljati o suspenziji Nikole Špirića na inicijativu SDS-a.

Sadik Ahmetović, član Zajedničke komisije za nazdor nad radom Obavještajno-bezbjednosnom agencijom smatra da je zabrinjavajuće što je predsjedavaući Zajedničke komisije Nikola Špirić dostavio zaključke koje članovi komisije nisu usvojili.

Ahmetović smatra da je riječ o neodgovornosti predsjedavajućeg Zajedničke komisije Špirića ali i da ova komisija koja ima važnu nadležnost treba da ima i tonske zapise sa sjednica što do dana današnjeg nije tehnički obezbijeđeno.

„Žao mi je što je ova tema dobila svoju javnu prezentaciju s obzirom na fuknciju koju obavještajna služba ima ali je tako s obzirom da je izašlo u javnost. Na prošloj sjednici Zajedničke komisije za nadzor Obavještajne službe ispostavilo se ili po tvrdnjama nekih mojih kolega zaključci koje je poslao predsjedavajući Komisije Špirić nisu usvojeni u tom obliku na prethodnoj sjednici“, rekao je Ahmetović.

On je naveo da će na prvoj narednoj sjednici Komisije biti zauzet stav o tom pitanju ističući da o suštini zaključaka ne želi izlaziti u javnost s obrzirom da je riječ o području koje je zaštićeno.

„Činjenica da neusvojeni zaključci budu poslati Obavještajnoj službi BiH i da kao takvim postupa Obavještajna služba, otvaraju mogućnost preispitivanja kako i na koji način su zaključci poslati i da li odražavaju suštinu iz zapisnika sa sjednice“, rekao je Ahmetović.

On je dodao da će, ukoliko se utvrdi da zaključci nisu dio zapisnika i bili dio glasanja biti otvoreno pitanje odgovornisti predsjedavajućeg Komisije Nikole Špirića.

„Biće pokrenuto pitanje da li predsjedavajući Špirić može dalje nastaviti predsjedavati Komisije ili da suspendujemo predsjedavanje

Komisijom dok se to ne utvrdi. Vjerujem da će o tome i Parlament BiH govoriti“, rekao je Ahmetović.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a koja je i uputila inicijativu da Predstavnički dom BiH razmotri suspenziju Nikole Špirića kazala je novinarima da je navodno iz onoga što se dalo vidjeti u napisima medija, ispred Zajedničke komisije za nadzor nad OBA-om Špirić potpisao neke dopkumente i uputio ih Obavještajnoj agenciji uz tvrdnju da je te zaključke usvojila Komisija.

„Ne znam da li je to tako bilo, ali znam da mi je kolega koji sjedi u toj komisiji rekao da komisija nije usvojila nikakve zaključke. Ne želimo da budemo sudije, ne znamo da li je taj zpisnik došao u Obajveštajnu. Očekujemo potvrdu iz Obavještajne da li su dobili takve zaključke kako tvrde mediji s potpisom Nikole Špirića, ukoliko to jeste, Nikola Špirić treba da bude smijenjen i da se poduzmu ostale radnje predviđene zakonom.

Da ne bi on uticao na utvrđivanje istine šta je zaista tu bilo, mi smo predložili da se on privremeno suspenduje sa mjesta predsjedavajućeg Komisije, jer ako je čovjek zaista počinio te zloupotrebe, ko nam garantuje da neće opet, dok nam komisija ne kaže to je tako ili nije. Ne znam zašto tolika panika u klubu SNSD-a“, kazala je Pandurevićeva.

Zapitala se da li je ovo možda pokušaj ometanja istrage Tužilaštva.