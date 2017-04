Parlamentarna većina zavisi od tačke dnevnog reda

SARAJEVO - Parlamentarna većina više ne postoji i parlamentarna većina postoji od tačke do tačke dnevnog reda, izjave su koje su proteklih dana izrečene iz usta više ili manje gotovo svih značajnih političara u BiH.

Konstataciju da se većina formira u zavisnosti od tačke dnevnog reda jučer je izrekao i Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i visoki zvaničnik vladajućeg HDZ-a, dan nakon što u Predstavničkom domu nije prošao set zakona o akcizama po hitnoj proceduri.

"Moramo ići u pravcu reformi, ali je činjenica da parlamentarnu većinu imamo od tačke do tačke dnevnog reda. To nije dobro, ali u ovakvom ambijentu se mora raditi", rekao je Čolak, koji je uvjeren da će na Domu naroda ovi zakoni dobiti podršku.

Sadik Ahmetović, poslanik SDA u Predstavničkom domu BiH, ističe da je vrlo važno naglasiti kako ova većina već duže radi u veoma teškim političkim okolnostima "s obzirom na reformske zakone koje je trebalo donijeti, kao i različite entitetske stavove".

"Pritom, stalno se vrši pritisak za izmjene Izbornog zakona, tako da jeste tačno da većina često funkcioniše od tačke do tačke dnevnog reda", ističe Ahmetović. Ni mišljenje Borislava Bojića, poslanika SDS-a i potpredsjednika ove stranke, ne razlikuje se previše, s tim da Bojić akcenat stavlja na posljednje glasanje o akcizama.

"Tu je SNSD pokazao patriotizam i vratio se u klupe da napravi većinu oko uvođenja novih nameta građanima. Uprkos tome, vidjelo se da bez SDS-a nema parlamentarne većine", zaključuje Bojić.

Prema mišljenju Fahrudina Radončića, lidera vladajućeg SBB-a i delegata Doma naroda BiH, oko Zakona o akcizama okupila se "neka većina bez polovine SDA".

"U pitanju su ad hok interesi, i ne vidim da će doći do prekompozicije parlamentarne većine na nivou BiH. Sada imamo tehničku većinu, to je već neko dobro dijagnosticirao, i ta tehnička parlamentarne većina će glasati ad hok, od tačke do tačke, ponekad različito, a nekad isto", smatra Radončić, ističući kako će ovo biti konstanta do novih izbora.

U opoziciji nešto drugačije gledaju na ove stvari, te tako Milica Marković, poslanik SNSD-a, podsjeća da ova partija već godinu govori da većina na nivou BiH ne postoji.

"Savjet ministara nema čvrstu podršku u Predstavničkom domu te se postavlja pitanje njegovog legitimiteta. Dakle, apsolutno je tačno da ne postoji skupštinska većina, što smo vidjeli više puta u prethodnom periodu", ističe Markovićeva. Navodi da ova situacija predstavlja kočnicu za svaki dalji napredak BiH, upozorivši da više niko i ne postavlja pitanje ispunjavanja upitnika. Ovaj stav uveliko dijeli i Saša Magazinović, poslanik opozicionog SDP-a, koji zaključuje da je "od početka tako".

"Ova većina mislim da čak ima za cilj da pokaže kako ne funkcioniše, kako bi ih to aboliralo od odgovornosti. Međutim, na pitanjima od interesa za njih i njihove partije oni odlično funkcionišu", zaključuje Magazinović.