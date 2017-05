Pavić: DNS ne može podržati prodaju "Ljubije"

PRIJEDOR - Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je da DNS ne može podržati prodaju državnog paketa akcija u Rudnicima željezne rude "Ljubija" u Prijedoru kompaniji Izrael investment grup.

"Јednostavno, Izrael investment grup nije kredibilan, niti garantuje da će se ruda u `Ljubiji` kopati. To je osnovni razlog zašto to nećemo podržati, jer je naš cilj da se ruda kopa, ljudi zapošljavaju i da Željeznice /Srpske/ rade", rekao je Pavić večeras novinarima u Banjaluci.

Govoreći o zvorničkoj kompaniji "Alumina", Pavić kaže da je stav DNS-a da treba poštovati sudske presude. "Bez obzira što smo nezadovoljni pravosuđem, moraju se poštovati sudske odluke", dodao je Pavić.

Potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović ocijenio je da DNS jedini i od početka ima jasan stav u vezi sa prodajom akcija RŽR "Ljubija".

On je dodao da sutrašnje saslušanje pred Odborom za privredu Narodne skupštine predstavlja proceduralnu radnju u skupštini, gdje se poštuju i poslovnik o radu i zakonski propisi.

"To saslušanje će sutra biti obavljeno, a prava i obaveze komisije koja je to zakazala jeste da obavi razgovor i da neke zaključke ukoliko do njih dođe", rekao je Čubrilović.

Odbor za privredu Narodne skupštine Republike Srpske održaće sutra u 12.00 časova javno saslušanje o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o prodaji 64,9 odsto akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija" Prijedor metodom neposrednog odabira kupca.