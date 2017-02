Pavić: Samostalna odluka Izetbegovića bila bi najjači udar na Dejton

BANJALUKA - Lider DNS-a Marko Pavić smatra da bi samoinicijativno pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije od bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, mimo volje druga dva člana, bio najjači udar na Dejtonski mirovni sporazum do sada.

Pavić je objasnio da bi se na taj način ispostavilo da pojedinac može donositi odluke mimo onoga kako je ovim sporazumom propisano, što je predstavlja opasnost, jer bi time praktično nestala uloga Predsjedništva BiH.

On je za Alternativnu televiziju rekao da bi to izazvalo prekompoziciju odnosa u BiH, ali i postavljanje pitanja važenja nekih dejtonskih, kao i odredaba koje su nekada sa Republike Srpske prenesene na nivo BiH, što bi vodilo pogoršanju odnosa u zemlji.

Pavić vjeruje da do toga, ipak, neće doći, jer nema saglasnosti druga dva člana Predsjedništva BiH, niti ima novih argumenata protiv Srbije. On je ponovio da Bošnjaci neće imati nikakve koristi od eventualne revizije tužbe i činjenja zla Srbiji.

Lider DNS-a je podsjetio da je i sam Izetbegović izjavio da je svjestan da bi pokretanje revizije tužbe moglo poremetiti odnose u regiji, te konstatovao da Izetbegović to svjesno produkuje, jer mu je tako lakše nego da primiri četiri odbjegla poslanika svoje stranke /SDA/.

"To je nešto što Izetbegović radi za poene unutar stranke, jer su odnosi u SDA poljuljani, ali i poene za naredne izbore. To nema veze sa pravom, niti ima veze sa interesima bošnjačkog, ni srpskog naroda, ni BiH, ni Srbije", rekao je on.

Pavić je zaključio da bi Izetbegović sam trebao što prije prekinuti sa takvom retorikom i baviti se važnijim pitanjima za građane BiH.