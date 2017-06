Pavić: Sastanak koalicije po povratku Dodika iz Rusije

BANJALUKA - Lider DNS-a Marko Pavić najavio je da će sastanak lidera vladajuće koalicije biti održan nakon što se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vrati iz Rusije.

Pavić je istakao da svako ima pravo da na dnevni red stavi pitanje koje smatra bitnim za koaliciju, pa tako i pitanje koalicionih odnosa.



On je rekao da nije nikada razgovarano o rekonstrukciji Vlade, ali da ne vidi ništa sporno u tome da i vladajuća koalicija inicira određene promjene, a ne samo opozicija.



Pavić je objasnio da je zatražio da ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić podnese ostavku, a ne da bude smijenjen.



"Zatražio sam da podnese ostavku zato što su počele priče iz njegovog resora i stranke /SP/ u vezi sa odlukom Narodne skupštine. Odluka o `LJubiji` nema veze sa smjenom Vlade i ona je dio principa DNS-a da čuvamo nacionalna dobra Srpske i da ih ne rasprodajemo lako, ali to nema veze sa Vladom i promjenom nekog koalicionog statusa", rekao je Pavić novinarima u Banjaluci.



On je poručio da koalicija funkcioniše, da postoji partnerstvo, ali ne uvijek i isto mišljenje, kao što ne postoji uvijek ni isto mišljenje između članova iste partije.



Upitan da li će biti kandidat koalicije za predsjednika Republike na narednim izborima, Pavić je rekao da o tome još niko nije raspravljao, ali da danas takvu ponudu ne bi prihvatio.



On je poručio da se DNS sprema za izbore i da ova stranka želi da ojača i dobije veću ulogu u koaliciji, u Republici Srpskoj, ali i na nivou BiH.