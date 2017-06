Pavić ponovo izabran za predsjednika DNS-a

BANJALUKA - Lider DNS-a Marko Pavić najavio je da će ova stranka posebnu pažnju posvetiti ekonomiji i zapošljavanju, bez čega nema razvoja društva.

Pavić je istakao da je cilj ove političke partije očuvanje, rast i razvoj Republike Srpske.



On je naveo da je DNS stabilna politička partija koja ima jasne ciljeve, te ponovio da je jedan od njih osvajanje više od 100.000 glasova na opštim izborima 2018. godine.



"Dalje jačanje stranke i pozicioniranje je jedan od naših ciljeva, a želimo i da imamo kandidata za člana Predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, za šta očekujem podršku SNSD-a i SP-a", rekao je novinarima Pavić, nakon što je na Izbornoj skupštini stranke u Banjaluci reizabran za predsjednika.



On je naveo da DNS nikada nije imao konflikt sa nekim iz opozicije i da su zbog toga njeni predstavnici danas prisustvovali Izbornoj skupštini stranke.



Pavić je napomenuo da niko nije isključen iz DNS-a, pa ni Budimir Balaban.



Komentarišući Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH, Pavić je ponovio da je DNS protiv ovakvog rješenja i da ono neće biti podržano u Domu naroda parlamenta BiH.



On je naveo da bi BiH trebalo svesti u okvire predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom.



"Naša težnja jesu evropske intergacije, a u NATO savez možemo samo sa Srbijom", dodao je Pavić.



Na Izbornoj skupštini DNS-a danas su izabrani i stranački organi.