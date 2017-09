Pelješki most opet posvađao poslanike

SARAJEVO – Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH danas su nastavili žestoku raspravu o izgradnji Pelješkog mosta.

Poslanici su raspravljali i o Deklaraciji o Pelješkom mostu u kojoj se pozivaju nadležni organi Hrvatske, odnosno EU da bez odgađanja obustave radnju čiji cilj može biti umanjenje ili potpuno ukidanje suverenih prava BiH i da se hitno uključe u razgovore sa BiH radi postizanja bilaterarnih rješenje u pogledu razrješenja granica na moru.

Deklaraciju su potpisala 24 poslanika, dok HDZ BiH smatra da je ona protivna načinu mišljenja.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a u Predstanvičkom domu BiH kazala je da je osnovni problem ovdje nedostatak komunikacije.

Ona je danas zatražila da se Deklaracija dopuni pozivom Hrvatskoj i EU da ubrzavaju okončanje projekta izgradnje mosta kod Gradiške, kako bi bio pušten međudržavni saobraćaj, da se pozove Hrvatska da uvrsti Unsku prugu kao međudržavni projekat kako bi se uspsotavio ključni željeznički koridor dvije zemlje, da se prepozna značaj izgradnje jonsko-jadranske magistrale preko Popovog polja kako bi se omogućilo efikasno povezivanje Zapadnog Balkana.

Te da se u Deklaraciju uvrsti i poziv Hrvatskoj da se konačno urede granice, jer samo na Uni postoji 11 mjesta gdje se s jedne obale na drugu prelazi u drugu državu, što značajno otežava život ljudima na ovom području.

Momčilo Novaković (NDP), poslanik predložio je da se ne usvaja nikakva Deklaracija, niti donose bilo kakvi zaključci, te da se svi materijali i diskusije pokušaju kroz kolegij rješiti da se napravi dokument i da se on usaglasi sa resornim ministarstvima i Predsjedništvom BiH.

Nikola Lovrinović (HDZBiH), poslanik kazao je da ima dojam da se u zadnje vrijeme sve što dođe iz Hrvatske, a veznao je za BiH tumači štetnim po interese BiH i da to jedan dio poslanika prenosi u janvost, te da je sve teže i teže raditi pod ovakvim okolnostima, posebno poslanicima koji dolaze iz reda hrvatskog naroda.

Tvrdi da gradnja Pelješkog mosta treba biti predmet rasprave struke, a ne politike.

Denis Bećirović (SDPBiH), poslanik tvrdi da Bih zagovara najbolje moguće odnose sa Hrvatskom i to na načelu ranvopravnosti.

„Opredjeljeni smo na rješavanje svih pitanja dijalogom. Treba podvući da se Bih nikakda nije miješala u otvorena unutrašnja pitanja Hrvatske, i bilo bi dobro da takav odnos ima i Hrvatska“, rekao je Bećirović.

Tvrdi da BiH ima legalne organe, i da ima Predsjendištvo BiH koje je 2007.godine dalo svoje mišljenje, a 2009. pismo je napisao i Nebojša Radmanović, tadašnji predsjedavajući Predsjedništva u kojem je rekao da je jedinstven stav Predsjedništva BiH da se protive izgradnji Pelješkog mosta.

Fehim Škaljić (SBB), poslanik isitče da kad se pojave problemi treba započeti razgovor i vratiti se osnovnim pricipima da se zajednički dođe do rješenja.

„Granica mora biti mjesto susreta, a ne mjesto razlaza. Problem se pojavio zbog toga što posao nije završem. Zbog toga SBB traži da se donese zaključak da se traži od Parlamenta Hrvatske da ratificira Sporazum o granicama iz 1999.godine i da to učini i Parlament BiH“, rekao je Škaljić.

Borjana Krišto (HDZBiH), predjsedavajuća Predstavničkog doma BiH istakla je da je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH o širini plovnog puta i visini mosta. Istakla je da se izneseni stavovi zvaničnika SDA tumače kao zvanični stavovi institucija što nije tačno i na šta je ona i njen kolega Bariša Čolak upozorili zvaničnike EU.

Šefik Džaferović (SDA), zmajenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH mišljenja je da Hrvatska i BiH ovo pitanje trebaju rješiti uz posredovanje EU.

„BiH ima pravo na neometan pristup otvorenom moru, a Hrvatska ima pravo da poveže svoj teritorij i to ne smije ugroziti pristup otvorenom moru za BiH. Hrvatska je jendostrano i bez ssužbenih konsultacija sa BiH počela ovaj projekat. Iz BiH odlaze različiti stavovi, a svima nam je jasno da je to velik problem. Zbog toga sam odlučio da napišem pismo u svoje lično ime i to imam pravo kao zamjenik predsjedavajućeg ovog visokog doma, ali je to moj lični stav zasnovan na odluci Predsjendištva BiH koja je jedina i koja još uvijek nije promijenjena“, kazao je Džaferović.

Rasprava o Pelješkom mostu je okončana, a nakon što poslanici obave raspravu po svim tačkama dnenvog reda glasaće i o ovoj tački dnevnog reda.